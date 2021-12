El periodista de TVE Miguel Serrano, que se encuentra en Italia para cubrir el quinto Gran Premio de la temporada, nos cuenta cómo vivió la final de la Chapions League entre el Barcelona y el Manchester United.

Junto a él, se encontraba su compañera Ainhoa Arbizu y algunos miembros más del equipo de MotoGP de TVE. Aunque lo suyo son las motos, no quisieron perderse el encuentro y desde RTVE.es han querido mandar esta especial felicitación al equipo campeón de la Copa de Europa y a todos sus aficionados:

¡Quién me iba a decir a mí que aparecería con una bufanda del Barça en alguna foto! Eso me pasa por ver la final rodeado de culés. En realidad, y lo digo de corazón, prefería que ganara el Barcelona: por equipo español, por juego y porque me unen más cosas al Barça que al Manchester. Obvio.

Vimos el partido en un pub escocés del centro de Florencia con italianos del Barça, algún inglés, americanos de viaje de fin de curso... y muuuchos de mis compañeros culés. Primero, paseo por una de las ciudades más hermosas del mundo: la Catedral, el Ponte Vecchio, la Galería dei Uffizi... Una delicia. Pero lo mejor fue ver a tanta gente feliz a mi alrededor.