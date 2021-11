Tiembla, Alemania, Carmona estará en la grada

Unas cuantas horas de viaje separan Carmona (Sevilla) de Benidorm, pero hay a quien no le importa recorrerlas con tal de ver de cerca a sus ídolos y llevarles su aliento. Eso es lo que hacen desde hace más de seis años un grupo de mujeres de Carmona, que una vez más han animado la grada de la eliminatoria de Davis para España.



Como todo tiene un principio, el de sus aventuras fue un febrero de 2003 en Sevilla, cerca de su localidad. España endosó un contundente 5-0 a Bélgica, pero lo de menos fue el resultado. "Lo que nos gustó fue el ambiente; el ambiente de Copa Davis no se vive en ningún torneo", nos cuenta Cristina.



Ella es una más de las integrantes de esta "peña", que no tiene junta directiva, ni estatutos, ni web, pero que ya se ha hecho con un hueco en la grada animando a España. "Hemos inventado muchas de las canciones que se corean, marcamos el ritmo", los jugadores lo notan y ya saben quiénes son sus fans de Carmona, según nos asegura.



"Después de Sevilla fuimos a Valencia, Málaga, Palma de Mallorca, de nuevo Sevilla en la final de 2004...", continúa. La pregunta entonces es, ¿pero hay alguna eliminatoria que se hayan perdido? "Pues sí, no pudimos estar por ejemplo en Argentina y Perú, el año pasado, ni contra Estados Unidos en 2007", por no hablar del chasco que se llevaron al no poder llegar a Brno (República Checa) por la nieve y quedarse a mitad de camino, en el aeropuerto de Londres.



Argentina, Perú y Estados Unidos están muy lejos para la economía de estas mujeres. "No tenemos patrocinadores" nos recuerda Cristina, quien añade que este grupo de familiares y amigas se mueve por sus propios medios y por su afición al tenis. "También vamos a las eliminatorias de Copa Federación", la versión femenina de la Davis.



Debido a estas limitaciones que condicionan sus viajes, Cristina tiene claras sus preferencias para los cuartos de final en julio: "Austria o Alemania, porque tocaría jugar aquí en España y, si puede ser, cerca de Sevilla". Pues está de suerte, será Alemania.