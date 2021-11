Ya hay fecha, el sábado, y hora, a partir de las 10:00 para el esperado inicio de la eliminatoria de Davis entre España y Serbia . Pese a que tenía que haber dado comienzo el viernes, como estaba previsto, el temporal de viento que azota a toda España afectó a una de las gradas del estadio móvil de Benidorm, donde se disputa la eliminatoria, provocando su aplazamiento Los trabajos de reparación han podido comenzar a última hora de la mañana, por lo que se dan las condiciones para que David Ferrer y Novak Djokovic, número 2 de España y nº 1 de Serbia, respectivamente, salgan a la pista a las 10:00 de la mañana del sábado.Tras ellos, saltarán Nadal y Tipsarevic. Si los partidos terminan temprano y se dan las condiciones, podría jugarse el doble; si no, se disputaría el domingo antes de los otros dos duelos de individuales.El reglamento permite que, según confirmó el juez árbitro Soren Fiemel. También existe la posibilidad de jugar el doble en una misma jornada tras los partidos de individuales, admitió. Eso implicaría que alguno de los tenistas disputara dos partidos en el mismo día, si los capitanes deciden incluirlos.La opción que no se va a dar -aunque también figura en las normas de la Davis- es, aseguró el mismo árbitro, quien mantiene conversaciones con los capitanes para decidir el programa.Los daños provocados por el viento en las gradas, y el hecho de que no cesara a lo largo de la mañana, hicieron temer por la cancelación de la eliminatoria. En caso de suspensión, se buscaría la forma de jugarla en España, pero la prioridad era reanudarla a tiempo, según explicó Friemel.Lo que ha primado a la hora de aplazar la primera jornada es, algo en lo que ha coincidido tanto el árbitro -quien ha alabado el trabajo de los ingenieros- como los responsables de la RFET presentes en la rueda de prensa informativa.El director general de la Federación, Albert Riba, también dejó claro en la rueda de prensa que la eliminatoria se va a jugar en Benidorm: "En ese sentido, el ingeniero jefe del estadio, Dionisio Díez, garantizó que el, "unas diez o doce horas". El equipo de operarios, unas 40 personas, esperaba a que amainara el viento, dado el peligro que existe al trabajar a más de 20 metros de altura.Díez explicó, en respuesta a la pregunta de nuestra enviada, que el viento de poniente chocó contra un panel de la grada oeste y se ha producido un "efecto vela". "Son piezas de plástico y tubos de cerramiento los que han sido dañados, pero la estructura principal no ha sufrido daños", añadió.No obstante, nada más decir esto se produjo la imagen de la comparecencia, cuandojusto detrás del ingeniero jefe.