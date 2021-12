Los Galaxy creen que Beckham volverá

El dueño de Los Ángeles Galaxy, club de la Liga de fútbol estadounidense, Tim Leiweke, ha asegurado que está tranquilo y que confía en que el inglés David Beckham cumpla su palabra y vuelva de Milán para jugar con el cuadro norteamericano, según establece su contrato.



En declaraciones a Los Ángeles Times, Leiweke ha declarado que el inglés, que está jugando cedido por unos meses en el Milán, "tiene contrato con el Galaxy" y que antes de su partida tuvo "una conversación muy clara" con el ex jugador del Manchester United y el Real Madrid.



"Le gustan Los Ángeles. Quiere un mejor equipo del Galaxy y lo vamos a mejorar, no tiene interés en irse. Tenemos un contrato y nos dimos un apretón de manos. Sus hijos van a la escuela aquí. Fin de la historia. No hay historia. Volverá", asegura Leiweke.



Beckham logró una cesión por tres meses con el Milán, con el que ya marcó el pasado domingo un bonito gol frente al Bolonia y ha mostrado presuntamente su interés en alargar su estancia en la ciudad italiana, lo que no ha gustado en el club angelino.



El inglés llegó hace dos años procedente del Real Madrid con un importante contrato y desde entonces los Galaxy no han conseguido brillar apenas y él no ha despuntado. "Es un jugador de clase e impacto mundial y es muy bueno para el fútbol. Una prueba es el gol que marcó el otro día con el Milán".