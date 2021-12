Phelps piensa retirarse después de Londres 2012

El nadador Michael Phelps, ganador de ocho medallas de oro en los pasados Juegos Olímpicos de Pekín, plantea su retirada deportiva para después de la próxima cita olímpica, que se celebrará en Londres en 2012.



El de Baltimore, que en junio cumplirá 24 años, acudiría a la capital inglesa con 27 con un peso menor que el que tuvo en Atenas 2004 y en China el pasado verano, por la 'obligación' de superar el récord del mítico Mark Spitz en Múnich'72 de siete preseas doradas.



Sin embargo, el americano, presente en Ryad (Arabia Saudí) en un Forum sobre Deporte y Desarrollo Social, espera que después de lo sucedido en Pekín pueda estar "más relajado que en los últimos ocho años". "Dentro de cuatro años, guardaré mi bañador y llevaré una vida fácil", aseguró.



Michael Phelps ha protagonizado un largo parón desde su espectacular actuación en el 'Cubo de Agua' y pronto comenzará sus entrenamientos para preparar los Mundiales de 2009, que se disputarán en Roma. El estadounidense no cejará en su empeño de seguir batiendo récords y podría estudiar competir en disciplinas y distancias en las que no ha nadado o no es un gran dominador.