Rossi, de nuevo al volante de un coche de rally

El italiano Valentino Rossi, seis veces campeón del mundo de MotoGP, ha confirmado que pilotará un Ford Focus RS WRC de M-Sport en el próximo Rally de Gales GB, última cita puntuable para el Campeonato del Mundo de Rallys 2008, que se disputará entre el 4 y el 7 de diciembre.



Rossi, que ha confirmado su participación tras meses de especulaciones, tendrá como copiloto a Carlo Cassina, de 48 años, y aprovechará la carrera para apoyar la campaña anual de la BBC 'Children in Need', que recauda fondos para los niños necesitados.



El italiano de 29 años, que habitualmente corre con el equipo Fiat Yamaha, pilotará por primera vez su Ford Focus en Italia, en el Monza Rally Show, prueba que se disputa entre el 14 y el 16 de noviembre, y que Rossi ganó el año pasado.



"Es una noticia muy emocionante," dijo Rossi a la organización del Mundial. "Estoy deseando que llegue el Rally de Gales, y espero obtener un buen resultado la semana que viene en el Rally de Monza para prepararme de cara a Gran Bretaña", añadió.



Andrew Coe, jefe ejecutivo de la firma organizadora de la prueba, ha mostrado su entusiasmo por contar con el piloto italiano, "un embajador fantástico para cualquier tipo de deporte de motor, así como un deportista muy cualificado".



Marc Phillips, de 'Children in Need', agradeció la promoción de Rossi de la maratón de la BBC. "Es un honor contar con su ayuda en el Rally de Gales, que será un fabuloso colofón final para la campaña", aseguró.