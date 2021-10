La suplencia de Raúl González

Iker Casillas, portero internacional del Real Madrid, se mostró satisfecho por el triunfo obtenido por el conjunto blanco en su visita al Zenit, en un partido que definió como"una victoria muy sufrida"."Ha sido una. El Zenit tiene un equipo muy bueno y ha demostrado que arriba son muy rápidos y peligrosos aunque abajo son más débiles", aseguró el que fue capitán del Real Madrid en el partido por la suplencia de Raúl."Al final hemos sufrido más de la cuenta porque ha sido un partido loco con más de treinta tiros a puerta entre los dos equipos. Es muy importante ganar fuera. El año pasado no lo conseguimos y nos vamos para Madrid con tres puntos muy importantes", añadió.Para Casillas el triunfo del Real Madrid en San Petersburgo es "" y asegura que en este momento son "junto a la Juve, los favoritos". En la misma línea se expresó el central Pepe, que destacó la garra del Real Madrid para acabar llevándose los tres puntos. "Hemos peleado mucho para ganar. Ha sido muy complicado"."Esta victoria era vital. Llevamos muchos partidos seguidos y por eso es lógico que bajemos el nivel en determinados momentos. No hay que preocuparse porque es una cosa normal", agregó.Mientras, el director deportivo del Real Madrid, Pedja Mijatovic, restó importancia a la suplencia de Raúl González. "En este equipo no hay titulares ni imprescindibles", aseguró. "Tenemos tres competiciones y todos los jugadores deben ayudar. Hoy le ha tocado a Raúl, antes a Van Nistelrooy y a Higuaín. Es una buena decisión rotar", valoró analizando el trabajo de Bernd Schuster.El delantero del Zenit San Petersburgo Andréi Arshavin no se escudó hoy en la mala suerte a la hora de explicar la derrota de su equipo ante el Real Madrid (1-2) en el estadio Petrovsky de la antigua capital imperial rusa. "El Real Madrid es un gran equipo. Fueron mejores que nosotros", señaló un alicaído Arshavin al canal de televisión "Sport".Arshavin, que puso en jaque a la defensa blanca especialmente en la segunda parte, dispuso de la mejor oportunidad de su equipo al rematar al poste a falta de diez minutos para el final del partido. "No tiene sentido achacar la derrota a la mala suerte. Simplemente, ellos jugaron mejor", indicó.