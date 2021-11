Sánchez Vicario: "Rafa nos ha dado una lección"

Y Rafa Nadal lo consiguió. Con su contundente triunfo ante Andy Roddick consiguió el punto definitivo para España, apartó a los vigentes campeones del camino a la final de la Copa Davis, que ahora abordará el equipo nacional del 21 al 23 de noviembre frente a Argentina o Rusia, con la certeza de que lo hará a domicilio y en la superficie que escoja su anfitrión.



En el coso de Las Ventas, testigo de un "espectáculo épico", como lo ha calificado el capitán español, Emilio Sánchez Vicario, los jugadores españoles agradecían micrófono en mano el apoyo de los 21.000 espectadores que han presenciado las semifinales.



"Ha sido un fin de semana inolvidable", dijo Rafa Nadal, el jugador más destacado y líder indiscutible del equipo español, comentario que repitieron uno a uno el resto de jugadores. El propio capitán del equipo reconocía su papel fundamental.



"Felicidades especialmente a Rafa, por demostrar cómo se gana un partido y cómo luchar cada punto". Sus palabras tenían especial significado, porque, como explicó más tarde, el jugador había sufrido un pinchazo en el glúteo en el último entrenamiento del sábado que hizo dudar de su participación, aunque se impuso la determinación del tenista por jugar ante su público.



En un discurso en el que se prodigó en agradecimientos y alabanzas, con un tono de despedida en casa que se confirmaría poco después en declaraciones a los medios, Sánchez Vicario tuvo palabras de agradecimiento para David Ferrer, "por su gran batalla contra su rival y contra sí mismo", y a Feliciano y Verdasco, "mis más fieles jugadores de Copa Davis, que han estado en todos mis equipos".



"Sin vosotros no habríamos ganado; habéis sido cojonudos", remachó en su turno David Ferrer, que vivió un final agónico en el segundo partido frente al número uno del equipo de Pat McEnroe, Andy Roddick.



Feliciano López, taurino y madrileño de corazón, aún con la bandera española con el toro estampado atada al cuello con la que brindó a la grada el 4-1 tras vencer a Sam Querrey por un doble 7-6 en el último partido, expresó su deseo de "jugar muchas más veces en Madrid".



Gran final, 'a la altura' de las circunstancias



"Todo ha salido maravillosamente bien. Consciente de las dificultades que hemos tenido, ha sido una eliminatoria casi perfecta".



Las dificultades se referían a la altura, factor protagonista a lo largo de toda la semana, el contrapunto negativo a organizar la semifinal en la capital española, una ciudad elevada a más de 600 metros sobre el nivel del mar, lo que influía en la velocidad que alcanzaba la pelota en los saques y en el desarrollo más rápido de los puntos.



"Está claro que jugar en altura nos perjudica", volvió a recordar el tenista mallorquín. "El viernes pudimos salir de aquí con otro resultado. Pero la realidad es que hoy, al haber llovido, la pelota no cogió tanta velocidad y no se notó tanto haber jugado en altitud. Creo que eso ha sido básico en mi partido", apuntó.



Sánchez Vicario valoró que el jugar ante el público de Madrid en un escenario como su mítica plaza de toros merecía la pena. "Madrid merecía una eliminatoria grande, de estas características. Jugar aquí es épico. Incluso Rafa, que ha jugado muchos partidos épicos en su carrera, quería jugar hoy, porque no tendrá muchas oportunidades de jugar en un escenario como éste. Esto es un espectáculo".



Sin embargo, un par de horas antes, en el discurso del equipo español en el centro de la pista, el capitán había mandado entre risas y miradas a sus jugadores un 'recado' a la RFET, cuyo presidente, Pedro Muñoz, causó un cisma en el equipo el pasado mes de mayo al apostar por Madrid como sede de la semifinal, en detrimento de otras ciudades costeras.



"Gracias a la Federación Española de Tenis, que hizo lo imposible por traernos aquí y lo consiguió. Esperamos volver pronto", bromeó Emilio Sánchez Vicario.