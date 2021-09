Tyson Gay pierde el testigo y EEUU se queda sin final del relevo 4x100 metros

El estadounidense Tyson Gay venía a Pekín a demostrar que podía disputarle al jamaicano Usain Bolt el trono de la velocidad, pero estaba claro que ésta no era su semana. En la final de los 100 metros lisos, Gay ni siquiera logró meterse en la final, cayendo eliminado en las semifinales, para consternación del público y la delegación estadounidense. Para intentar reponerse del disgusto, la estrella del equipo de atletismo de las barras y estrellas quería correr el último relevo en el 4x100... pero el estreno fue catastrófico. En la última posta, Darvis Patton y Tyson Gay no lograron pasarse el testigo el uno al otro, y el cilindro cayó al suelo, dejando al equipo de EEUU fuera de la final.



Estados Unidos, actual poseedor del récord del mundo y del título olímpico en la especialidad, venía a Pekín con un equipo formado por Rodney Martin, Travis Padgett,Darvis Patton y el propio Gay, todos ellos con marcas espectaculares este año pero que no están habituados a correr en esta modalidad, lo que les convierte en 'torpes' a la hora de pasar el testigo.



Pero no fueron los únicos que en su serie tuvieron problemas con el cilindro.Los sudafricanos, nigerianos y polacos tampoco llegaron a cruzar la línea de meta, en una carrera en la que finalmente se impuso el equipo de Trinidad y Tobago (Keston Bledman, Marc Burns, Aaron Armstrong y Richard Thompson), con 38.26, seguidos de los japoneses (Naoki Tsukahara, Shingo Suetsugu, Shinji Takahira y Nobuharu Asahara), con 38.52, y los holandeses (Maarten Heisen, Guus Hoogmoed, Patrick van Luijk y Caimin Douglas), con 38.87.



En la segunda de las semifinales, la victoria fue de largo para el equipo jamaicano, en el que no estaba su estrella de los Juegos, Usain Bolt, pero en la que sí brillaron Dwight Thomas, Michael Frater, Nesta Carter y Asafa Powell, que hizo el último relevo y paró el crono en 38.31. La segunda posición fue para los canadienses (Hank Palmer, Anson Henry, Jared Connaughton y Pierre Browne), que marcaron un tiempo de 38.77, y la tercera posición fue para los alemanes Tobias Unger, Till Helmke, Alexander Kosenkow y Martin Keller, con un tiempo de 38.93. Los dos países que pasaron a la final por tiempos fueron China y Brasil.





Desastre estadounidense también en el relevo femenino



Y si desastroso fue el relevo de los hombres, situación similar se vivió minutos después en el estadio de 'El Nido', cuando la estadounidense Torri Edwards dejó caer el testigo también en la última posta. La diferencia es que en esta ocasión el pundonor le pudo a la que debía recoger el testigo, Lauryn Williams, que tras arrancar y en el comienzo de la carrera darse cuenta de que no tenía el testigo en la mano, volvió atrás para cogerlo del suelo y enfiló la recta de llegada, aunque no pudo evitar terminar la última, con lo que Estados Unidos quedó también fuera de la final femenina de la distancia.



En la primera de las series se clasificaron para la final Bélgica con 42.92; seguidas de las británicas, que marcaron 43.02, y las brasileñas, con 43.38, mientras que en la segunda el dominio absolut fue para las jamaica,as, que pararon el crono en 42.29, a algo más de un segundo del récord del mundo. La segunda posición fue para Rusia, con 42.87, y la tercera para Alemania, con 43.59.