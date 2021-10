Garbajosa: "Nos falta brillantez pero estamos satisfechos"

El base extremeño José Manuel Calderón España declaró al termino del partido que España jugó "bien por momentos", aunque destacó que lo más importante es el deber cumplido de haber logrado la clasificación para los cuartos de final. "Hacemos un par de cosas mal, pero es bueno ganar partidos aunque no sea jugando al cien por cien. Cuando hay que ganar partidos es cuando llega el cruce de cuartos. El objetivo era clasificarnos para cuartos. La posición es importante, pero tenemos la mala experiencia de Atenas. En el otro grupo todo está muy igualado y da igual jugar contra Argentina, que Lituania o Croacia", señaló.



Sobre el juego de Ricky Rubio, dijo que "está dando buenos minutos y de mucha calidad" al equipo. "Cambia el ritmo, ha robado un par de balones importantes. Ha hecho canastas, pero no es sólo él. Alex Mumbrú ha estado espectacular y nos ha aportado en todos los sentidos. ¿Garbajosa? Necesitaba un par de tiros. Nos está dando mucho en todo, en defensa, los entrenamientos, le faltaba hacer ese partido especial, un poco mejor de lo habitual, para que cogiera la confianza del todo", añadió.



El ala-pívot Jorge Garbajosa confesó que a la selección nacional le falta "un punto de brillantez", aunque destacó que tienen tiempo para mejorar para disputarle a Estados Unidos el primer puesto del grupo y afrontar el mejor cruce posible en los cuartos de final.



"Me gusta que entren los tiros, pero eso no es lo que más me preocupa. Me preocupa mis sensaciones, servir al equipo. Creo que los puntos es algo importante para un equipo, pero hay más cosas. El rival también juega. Nos gustaría empezar el partido, ganar de 20 y aguantar así los 40 minutos, pero no es fácil. Ellos son muy buen equipo y jugar a las nueve de la mañana ha sido extraño para todos. Creo que no es para tirar cohetes, pero podemos estar hoy satisfechos", comentó.



Estados Unidos en el horizonte



Calderón, 15 puntos y tres rebotes hoy, con tres triples en cuatro intentos, subrayó que los jugadores que Estados Unidos tiene en el puesto de 'cuatro' son complicados de defender. "Tiene sus desventajas, pero también sus ventajas. Ellos son más favoritos que nunca. Vienen con el mejor equipo de los últimos torneos, pero también con la presión de que son oro o fracaso. No tienen término medio y tenemos que jugar con eso", señaló.



En este sentido, el jugador extremeño manifestó que España "no tiene esa presión, va partido a partido". "Yo creo que se les puede dar la sorpresa. Quiero ganar siempre y ser primero. No sabemos jugar al 'tran trán', pero tenemos que seguir mejorando. Si se pierde, aprenderemos para el siguiente partido y si se gana lo mismo", manifestó el 'NBA' español.



Garbajosa reconoció que Estados Unidos está físicamente un punto por encima del resto de selecciones que están en Pekín. "Haces un mal tiro y te lo hacen pagar con un contraataque rápido. Hay que tener mucho cuidado. Defectos tienen, pero no los voy a decir que luego los leen y los corrijen. Por primera vez Kobe Bryant y el resto han empezado a hablar de la palabra 'equipo' y 'compromiso'", destacó.