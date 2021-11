El Saunier Duval se borra de la Vuelta

El equipo Saunier Duval no participará en la Vuelta a España de este año tras haber solicitado a los organizadores la suspensión de su invitación, según ha declarado a Efe el director de la carrera Víctor Cordero.



En un correo electrónico enviado al propio Cordero, el mánager del equipo, Mauro Giannetti, solicita la suspensión de la invitación a la espera de obtener "la información necesaria sobre los hechos producidos recientemente", en una clara referencia al positivo del italiano Riccardo Riccó en la cuarta etapa del Tour de Francia.



Cordero precisó que el equipo Saunier no será sustituido por ninguna otra formación en la Vuelta a España, que saldrá por tanto el próximo día 30 de agosto de Granada con 19 equipos.



Por su parte, Giannetti ha señalado que tras el abandono de su principal patrocinador tras el dopaje positivo de Riccó en el Tour, la formación que dirige está "reconstruyendo su estado de ánimo y la composición de las estructuras".



Añade que les gustaría participar en la Vuelta "de la mejor forma posible para honrar esa prestigiosa prueba", que es "exigente tanto física como psicológicamente", ha asegurado el mánager de Saunier en el mensaje enviado a Cordero.



Giannetti establece el plazo de una semana para recolectar la información necesaria sobre los hechos acaecidos durante el Tour de Francia, plazo tras el cual "si se establece la normalidad", puede volver a solicitar su presencia en la ronda española.



Sin embargo Cordero ha asegurado que ya tenían prevista la exclusión de Saunier, por lo que ha indicado que es poco probable su readmisión en la Vuelta. "A menos que hagan una gran revelación que demuestre que el equipo no está implicado, lo cual sería un gran servicio al ciclismo, no serán readmitidos", ha afrimado Cordero.



Saunier Duval, por su parte, ha indicado a Efe que su solicitud es sólo provisional y que mantiene su deseo de participar en la Vuelta a España. Un portavoz de la formación ha asegurado que el equipo participará bajo el maillot de Scott, hasta ahora co-patrocinador junto a Saunier en la próxima Clásica de San Sebastián, que comenzará el 2 de agosto.



Saunier Duval anunció hace dos días su salida inmediata del patrocinio del equipo ciclista tras el positivo de Riccó y las sospechas que pesan sobre el también italiano Leonardo Piepoli.