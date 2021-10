China confía en su gran potencial en tenis de mesa

Qiao Yunping, ex campeona del mundo de ping pong y asesora del equipo olímpico chino, ha declarado que China es una gran potencia en tenis de mesa y sus opciones de arrasar en el medallero de esta disciplina olímpica se multiplicarán con el apoyo de los suyos en Pekín.



Qiao, muy confiada en el póquer de oros de los suyos, participó en el relevo de la antorcha olímpica a su paso por la provincia de Shandong tras visitar días antes el centro donde se entrenan los tenistas de mesa chinos que participarán en los Juegos.



"Los equipos chinos están llamados a la gloria con los Juegos Olímpicos disputándose en casa, ya que los atletas reforzarán sus aptitudes con el aplastante apoyo de sus compatriotas", ha declarado Qiao, que no duda del potencial chino.



Qiao, que venció el campeonato del mundo femenino en la categoría de dobles en 1992 formando pareja con Liu Wei, no pudo disfrutar sin embargo de un oro olímpico, ya que junto a Liu cayó en Atlanta 1996 ante sus compatriotas Deng Yaping y Qiao Hong.



Con todo, confía en resarcirse de aquella derrota y "lograr el sueño de un oro olímpico" a través de las nuevas generaciones, de entre las que destacó a Li Xiaoxia, en la que "tengo puestas mis esperanzas", puntualizó. "El título por equipos se lo llevarán las mujeres chinas seguro y las cuatro medallas de oro serán, sin ninguna duda, para China", sentenció.



En Atenas 2004 a China se le escapó uno de los oros en juego, el de la categoría individual masculina, que fue para el surcoreano Seung Min Ryu, aunque se llevó los tres oros restantes y además una plata y dos bronces.



La competición de tenis de mesa se disputará entre el 13 y el 23 de agosto en el Gimnasio de la Universidad de Pekín.