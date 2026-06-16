Superació al cim: pacients reumàtics conquereixen un 3.000 amb Araceli Segarra
- 17 pacients amb malalties reumàtiques han coronat un cim de més de 3.000 metres després de mesos de preparació
- La iniciativa vol trencar estigmes i demostrar l'impacte positiu de l’esport i la natura
No sempre el diagnòstic d'una malaltia ha de marcar límits. És el que han demostrat un grup de pacients reumatològics que ha decidit posar-se a prova pujant un cim de més de 3.000 metres amb el projecte Reuma3000. L'alpinista i comunicadora Araceli Segarra el lidera, una iniciativa que ha permès a 17 pacients amb malalties reumàtiques assolir el cim del Comalesbienes. L’objectiu principal és visibilitzar aquestes patologies, combatre els prejudicis i demostrar que l'activitat física pot ser clau en la millora de la qualitat de vida.
Un repte físic i emocional
Els participants, d’entre 27 i 72 anys, han seguit set mesos d’entrenament amb fins a 15 sortides a la muntanya. Tot i que molts d’ells partien amb limitacions físiques, el repte ha anat més enllà del vessant esportiu.
“☕ @Aracelisegarra ens descobreix el projecte 'Reuma3000': 17 pacients han pujat un pic de 3.000 metres per visibilitzar les malalties reumàtiques— Cafè d'idees (@cafedidees_rtve) June 16, 2026
🗣️ "Han tingut una força brutal. És per desestigmatitzar, trencar barreres i crear confiances"
📲 https://t.co/MrTxQlnBeM pic.twitter.com/n5p90dyc2o“
Segarra destaca que les malalties reumàtiques sovint generen inseguretat i autolimitació: “Moltes persones acaben identificant-se amb la malaltia i pensen que ja no poden fer determinades activitats”. El projecte, però, ha volgut revertir aquesta percepció.
Trencar l’estigma de la malaltia
Segons l’alpinista, Reuma3000 busca “desestigmatitzar, trencar barreres i crear confiances”. Les malalties reumàtiques afecten aproximadament una de cada quatre persones adultes, fet que evidencia la necessitat de visibilitzar-les.
La iniciativa defensa que “tu no ets la teva malaltia”, sinó que aquesta forma part de la teva motxilla vital. Amb aquest missatge, els participants han pogut recuperar capacitats i confiança en ells mateixos.
“☕ @Aracelisegarra explica les dificultats del grup de persones amb malalties reumàtiques per fer un cim de més de 3.000 metres— Cafè d'idees (@cafedidees_rtve) June 16, 2026
🗣️ "Han après a desconfiar. Un cop et pengen la motxilla, sovint t'identifiques. I això el limita i t'encaixona"
📲 https://t.co/MrTxQlnBeM pic.twitter.com/veYiXOEWAz“
L’impacte de l’esport i la natura
Segarra subratlla els beneficis físics de l’activitat física, com la reducció de la inflamació o la millora del sistema immunitari. Però també posa èmfasi en els efectes emocionals de la natura.
Segons explica, l’esport contribueix a un “recablejat” mental mitjançant la generació de noves connexions neuronals, un procés que ajuda a crear hàbits i pensaments positius.
“☕ @Aracelisegarra reivindica l'impacte emocional de l'exposició a la natura— Cafè d'idees (@cafedidees_rtve) June 16, 2026
🗣️ "Necessites l'esport per fer el recablejat nou, eliminar elements que ja no necessites per crear-ne de nous"
📲 https://t.co/MrTxQlnBeM pic.twitter.com/k9X100JMPP“
El valor del treball en equip
Un altre dels pilars del projecte ha estat la cohesió del grup. Durant els mesos de preparació, participants, metges i infermeres han compartit entrenaments i experiències, generant un fort vincle emocional.
Segarra ho defineix com un procés que va més enllà de la motivació: "La resiliència es construeix amb un equilibri entre el físic, el mental i l'emocional". Aquest suport mutu ha estat clau perquè els participants superessin el repte.Un projecte amb vocació de continuïtat
Per a Segarra, la clau és clara: "El múscul que et fa sortir de casa no és el cos, és la ment". Reuma3000 es planteja com un model a replicar i una eina d’activació social i sanitària. La iniciativa vol inspirar altres per<sones amb malalties cròniques a mantenir-se actives i a superar les limitacions autoimposades que no deixen veure el cim de la muntanya.