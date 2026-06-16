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Cafè d'idees
Salut i esport

Superació al cim: pacients reumàtics conquereixen un 3.000 amb Araceli Segarra

  • 17 pacients amb malalties reumàtiques han coronat un cim de més de 3.000 metres després de mesos de preparació
  • La iniciativa vol trencar estigmes i demostrar l'impacte positiu de l’esport i la natura
No recomendado para menores de 12 años Araceli Segarra ens descobreix el projecte 'Reuma3000'
Cafè d'idees - Araceli Segarra ens descobreix el projecte 'Reuma3000'
Beatriz Gálvez Garcés
Beatriz Gálvez Garcés

No sempre el diagnòstic d'una malaltia ha de marcar límits. És el que han demostrat un grup de pacients reumatològics que ha decidit posar-se a prova pujant un cim de més de 3.000 metres amb el projecte Reuma3000. L'alpinista i comunicadora Araceli Segarra el lidera, una iniciativa que ha permès a 17 pacients amb malalties reumàtiques assolir el cim del Comalesbienes. L’objectiu principal és visibilitzar aquestes patologies, combatre els prejudicis i demostrar que l'activitat física pot ser clau en la millora de la qualitat de vida.

Part de l'equip d'excursionistes amb malalties raumàtiques que formen part del projecte Reuma3000

Part de l'equip d'excursionistes amb malalties raumàtiques que formen part del projecte Reuma3000 Reuma3000

Un repte físic i emocional

Els participants, d’entre 27 i 72 anys, han seguit set mesos d’entrenament amb fins a 15 sortides a la muntanya. Tot i que molts d’ells partien amb limitacions físiques, el repte ha anat més enllà del vessant esportiu.

Segarra destaca que les malalties reumàtiques sovint generen inseguretat i autolimitació: “Moltes persones acaben identificant-se amb la malaltia i pensen que ja no poden fer determinades activitats”. El projecte, però, ha volgut revertir aquesta percepció.

Trencar l’estigma de la malaltia

Segons l’alpinista, Reuma3000 busca “desestigmatitzar, trencar barreres i crear confiances”. Les malalties reumàtiques afecten aproximadament una de cada quatre persones adultes, fet que evidencia la necessitat de visibilitzar-les.

La iniciativa defensa que “tu no ets la teva malaltia”, sinó que aquesta forma part de la teva motxilla vital. Amb aquest missatge, els participants han pogut recuperar capacitats i confiança en ells mateixos.

L’impacte de l’esport i la natura

Segarra subratlla els beneficis físics de l’activitat física, com la reducció de la inflamació o la millora del sistema immunitari. Però també posa èmfasi en els efectes emocionals de la natura.

Segons explica, l’esport contribueix a un “recablejat” mental mitjançant la generació de noves connexions neuronals, un procés que ajuda a crear hàbits i pensaments positius.

El valor del treball en equip

Un altre dels pilars del projecte ha estat la cohesió del grup. Durant els mesos de preparació, participants, metges i infermeres han compartit entrenaments i experiències, generant un fort vincle emocional.

Segarra ho defineix com un procés que va més enllà de la motivació: "La resiliència es construeix amb un equilibri entre el físic, el mental i l'emocional". Aquest suport mutu ha estat clau perquè els participants superessin el repte.Un projecte amb vocació de continuïtat

Per a Segarra, la clau és clara: "El múscul que et fa sortir de casa no és el cos, és la ment". Reuma3000 es planteja com un model a replicar i una eina d’activació social i sanitària. La iniciativa vol inspirar altres per<sones amb malalties cròniques a mantenir-se actives i a superar les limitacions autoimposades que no deixen veure el cim de la muntanya.

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