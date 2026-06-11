Coneixem la Valentina, la jove que emociona Lleó XIV descrivint la torre de Jesús sense veure-la
- La noia de 13 anys explica com va anar la interacció amb el pontífex en la benedicció
- El president de la Fundació Blanquerna creu que l'acte a la Sagrada Família mostra "el millor" del país
A l'inici de la benedicció de la torre de Jesús de la Sagrada Família, el papa Lleó XIV acompanyat dels Reis d'Espanya va rebre a la Valentina Sánchez. Es tracta d'una noia de 13 anys que va néixer amb la malaltia de Leber i només veu llums i ombres, i que va descriure al pontífex el punt més alt de la basílica d'Antoni Gaudí a través d'una maqueta dissenyada per ser explorada amb les mans. "Em van donar l'enhorabona. Els hi va agradar molt", ha apuntat.
En una entrevista al 'Cafè d'idees' de La 2Cat i Ràdio 4, la Valentina ha reconegut que per l'acte d'aquest dimecres que "més que nerviosa, estava molt emocionada i excitada", i ha portat el rosari que li va regalar el papa. Ella a canvi va regalar a Robert Prevost un dibuix de la seva imatge mental de la torre de Jesús després de percebre-la amb les mans.
“☕ Valentina Sánchez és la jove invident que va explicar a Lleó XIV com és la torre de Jesús de la Sagrada Família: ens porta el rosari que li va regalar el Papa— Cafè d'idees (@cafedidees_rtve) June 11, 2026
🗣️ "Més que nerviosa, estava molt emocionada i excitada"
📲 https://t.co/MrTxQlnBeM pic.twitter.com/nrMXUH7ZT6“
En el seu contacte proper amb Lleó XIV, Valentina l'ha descrit com a "proper i tranquil": "Se'l notava una persona molt calmada". A la reina Letizia l'ha definit com una "persona propera", mentre que al rei Felip VI el va veure "seriós" i "una persona centrada".
Després de la seva participació en la benedicció, la Valentina es queda amb el record d'haver transmès el missatge de com les persones amb discapacitat visual poden veure a través d'una imatge mental tocant les coses: "Les maquetes ens ajuden a veure les coses. La gent coneixerà com és la nostra visió amb les mans".
“☕ Valentina Sánchez reivindica que les persones invidents poden fer-se una imatge visual de les coses tocant-les— Cafè d'idees (@cafedidees_rtve) June 11, 2026
🗣️ "La gent ara coneixerà com és la nostra visió amb les mans"
📲 https://t.co/MrTxQlnBeM pic.twitter.com/QUYTxMVYYr“
La part més bonica per la Valentina de la torre de Jesús és la creu. "És el més bonic per a mi, per la seva forma", ha assenyalat. En aquest sentit, li agrada que "té braços que comencin en vuit puntes i després acabin en quatre, i tinguin finestres de vidre".
Una mostra del "millor" del país
Pel president de la Fundació Blanquerna, Josep Maria Carbonell, qui també va assistir a la missa i benedicció de la torre de Jesús a la Sagrada Família, creu que l'acte d'aquest dimecres és comparable a la inauguració dels Jocs Olímpics de Barcelona 1992. "Mostren el millor del nostre país, allò que podem oferir el món. Torna a posar Catalunya en l'ona internacional", ha valorat.
Convidat a la taula del 'Cafè d'idees', Carbonell descriu l'espectacle com un "acte cívic d'una dimensió extraordinària" i una primera part litúrgica "molt ben treballada i equilibrada".
“☕ Josep Maria Carbonell, president de la Fundació Blanquerna, equipara la inauguració dels JJOO de Barcelona 92 a l'acte del Papa a la Sagrada Família— Cafè d'idees (@cafedidees_rtve) June 11, 2026
🗣️ "Mostren el millor del nostre país, allò que podem oferir el món. Torna a posar Catalunya en l'ona internacional" pic.twitter.com/BVkJYL81kX“
Sobre el papa Lleó XIV, el president de la Fundació Blanquerna opina que "sap connectar amb la gent" i que "és més serè" que el seu antecessor Francesc I. En aquest sentit, creu que manté l'esperit del Concili Vaticà II.