Així funciona 'Rescat', el nou concurs de La 2Cat sobre llengua catalana presentat per Peter Vives
Tres concursants. Sis proves encadenades. Una eliminació clau. I un pot final que només s’endú qui encerta totes les paraules. Arrenca Rescat, el nou concurs diari d’entreteniment lingüístic de La 2Cat presentat per Peter Vives. Cada programa dura 45 minuts i reuneix tres participants disposats a posar a prova la seva agilitat mental, el seu domini del català i la seva capacitat d’estratègia.
Com és la mecànica del concurs?
Al llarg del programa, els concursants s’enfronten a sis proves lingüístiques que combinen vocabulari, ortografia, creativitat i rapidesa. Cada prova suma punts que seran clau per a la quarta prova, moment en el qual s’eliminarà el tercer classificat. Cada resposta compta, i sovint fins i tot un petit detall pot canviar la classificació. Algunes proves són més ràpides, pensades per posar a prova la reacció immediata, mentre que d’altres necessiten més reflexió i estratègia, cosa que obliga els concursants a adaptar-se constantment. També hi ha moments en què poden guanyar punts extra si resolen una combinació complicada o aconsegueixen completar un repte més difícil.
A partir d’aquí, tot es converteix en un duel. La cinquena prova determina quin dels dos finalistes aconsegueix el pas a la gran final i l’oportunitat de guanyar el pot acumulat. L’últim repte és “L’anagrama ascendent”. Un joc d’anagrames que augmenta progressivament la dificultat i que obliga el concursant a mantenir la concentració fins al final. Cada encert l’acosta al premi; qualsevol error pot deixar-lo fora. Només si completa totes les paraules s’endú el premi. És un moment de molta tensió on la concentració i la calma són fonamentals.
De quina quantitat és el pot?
El pot és acumulatiu. Si ningú el guanya, continua creixent. Cada programa combina proves més ràpides i altres que demanen més reflexió, i això fa que els concursants hagin de canviar constantment d’estratègia. Cada partida és diferent, i això manté l’emoció fins a l’últim segon. Els espectadors poden seguir el joc des de casa, intentar resoldre les proves amb els concursants i gaudir de cada moment sense pressa, tot posant-se a prova al mateix temps.
Peter Vives al capdavant
Amb una conducció àgil i propera, Peter Vives posa ritme al concurs i acompanya els participants en cada prova. Rescat transforma el català en un joc divertit i competitiu. Una cita diària amb les paraules, pensada per entretenir i, al mateix temps, reivindicar la riquesa del català. Cada dia hi ha noves paraules i nous concursants, cosa que fa que cap programa sigui igual que l’anterior. Els espectadors poden seguir el joc des de casa i veure com es desenvolupen les proves en directe.