Enlaces accesibilidad
menú principal menú principal
Els programes de RTVE Catalunya

Així funciona 'Rescat', el nou concurs de La 2Cat sobre llengua catalana presentat per Peter Vives

Marta Turull Bragulat

Tres concursants. Sis proves encadenades. Una eliminació clau. I un pot final que només s’endú qui encerta totes les paraules. Arrenca Rescat, el nou concurs diari d’entreteniment lingüístic de La 2Cat presentat per Peter Vives. Cada programa dura 45 minuts i reuneix tres participants disposats a posar a prova la seva agilitat mental, el seu domini del català i la seva capacitat d’estratègia.

Com és la mecànica del concurs?

Al llarg del programa, els concursants s’enfronten a sis proves lingüístiques que combinen vocabulari, ortografia, creativitat i rapidesa. Cada prova suma punts que seran clau per a la quarta prova, moment en el qual s’eliminarà el tercer classificat. Cada resposta compta, i sovint fins i tot un petit detall pot canviar la classificació. Algunes proves són més ràpides, pensades per posar a prova la reacció immediata, mentre que d’altres necessiten més reflexió i estratègia, cosa que obliga els concursants a adaptar-se constantment. També hi ha moments en què poden guanyar punts extra si resolen una combinació complicada o aconsegueixen completar un repte més difícil.

A partir d’aquí, tot es converteix en un duel. La cinquena prova determina quin dels dos finalistes aconsegueix el pas a la gran final i l’oportunitat de guanyar el pot acumulat. L’últim repte és “L’anagrama ascendent”. Un joc d’anagrames que augmenta progressivament la dificultat i que obliga el concursant a mantenir la concentració fins al final. Cada encert l’acosta al premi; qualsevol error pot deixar-lo fora. Només si completa totes les paraules s’endú el premi. És un moment de molta tensió on la concentració i la calma són fonamentals.

De quina quantitat és el pot?

El pot és acumulatiu. Si ningú el guanya, continua creixent. Cada programa combina proves més ràpides i altres que demanen més reflexió, i això fa que els concursants hagin de canviar constantment d’estratègia. Cada partida és diferent, i això manté l’emoció fins a l’últim segon. Els espectadors poden seguir el joc des de casa, intentar resoldre les proves amb els concursants i gaudir de cada moment sense pressa, tot posant-se a prova al mateix temps.

Peter Vives al capdavant

Amb una conducció àgil i propera, Peter Vives posa ritme al concurs i acompanya els participants en cada prova. Rescat transforma el català en un joc divertit i competitiu. Una cita diària amb les paraules, pensada per entretenir i, al mateix temps, reivindicar la riquesa del català. Cada dia hi ha noves paraules i nous concursants, cosa que fa que cap programa sigui igual que l’anterior. Els espectadors poden seguir el joc des de casa i veure com es desenvolupen les proves en directe.

Es noticia: