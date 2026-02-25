Cañete creu que la majoria pels pressupostos pot "anar més enllà" d'ERC i Comuns
- El president de PIMEC apel·la a la responsabilitat dels partits polítics: "No interessa a pràcticament ningú anar a eleccions"
- L'empresari creu que Illa està "conduint contra direcció" amb l'acord contra la compra especulativa d'habitatge
El president de PIMEC, Antonio Cañete, confia que s'aprovin els pressupostos del 2026 de la Generalitat de Catalunya i creu que "encara hi ha partit" perquè el Govern arribi a acords. L'empresari ha apel·lat a la responsabilitat perquè es trobin consensos. "Un país sense pressupost no funciona", ha apuntat.
En una entrevista al 'Cafè d'idees' de La 2 i Ràdio 4, Cañete ha expressat que el Govern pot buscar aquest suport als comptes en altres formacions polítiques que no siguin ERC i Comuns. "La configuració de majories pot anar més enllà", ha defensat, sense especificar a quin partit polític podria convèncer l'executiu.
“☕ @AntoniCanete creu que "encara hi ha partit" perquè hi hagi acords pels pressupostos | @PIMEC— Cafè d'idees (@cafedidees_rtve) February 25, 2026
🗣️ "La configuració de majories pot anar més enllà" d'ERC i Comuns
📲 https://t.co/MrTxQlnBeM pic.twitter.com/V1xtMejKLN“
Sobre l'exigència d'Esquerra que Catalunya recapti el 100% de l'IRPF abans de negociar els comptes, Cañete ha demanat que se situï "la necessitat per sobre dels motius".
El president de PIMEC ha assenyalat que si no s'aproven els pressupostos d'aquest 2026, encara serà més difícil aprovar els comptes de l'any vinent perquè coincideix amb eleccions municipals. "Ens n'anem al 2028 amb uns pressupostos del 2023", ha alertat. Per aquest motiu, davant la possibilitat d'un avançament electoral, ha avisat que "no interessa a pràcticament ningú anar a eleccions" i que "Catalunya podria quedar en una situació d'ingovernabilitat".
“☕ @AntoniCanete demana responsabilitat als polítics per evitar processos electorals "permanentment" | @PIMEC— Cafè d'idees (@cafedidees_rtve) February 25, 2026
🗣️ "No interessa a pràcticament ningú anar a eleccions. Catalunya podria quedar en una situació d'ingovernabilitat"
📲 https://t.co/MrTxQlnBeM pic.twitter.com/4eO0YzjENr“
Per a Cañete, Catalunya necessita estabilitat política amb "governs forts" i "períodes electorals que permetin executar polítiques com fer pressupostos".
En habitatge es condueix "contra direcció"
El president de la patronal ha criticat l'acord per limitar la compra especulativa d'habitatge entre Govern i Comuns pels pressupostos perquè creu que reduirà l'oferta en treure la rendibilitat a les inversions. "Estem generant uns titulars per poder donar uns missatges que produeixen l'efecte contrari al que pretenem: que hi hagi habitatge i a un preu assequible. Estem conduint contra direcció", ha carregat.
“☕ @AntoniCanete creu que Illa està "conduint contra direcció" amb l'acord contra la compra especulativa d'habitatge | @PIMEC— Cafè d'idees (@cafedidees_rtve) February 25, 2026
🗣️ "Estem generant uns titulars per poder donar uns missatges que produeixen l'efecte contrari al que pretenem"
📲 https://t.co/MrTxQlnBeM pic.twitter.com/jPXoDhDJBI“
Per a Cañete, el problema de l'habitatge té a veure amb un augment de la demanda a causa de l'increment de la població: "No hem produït oferta per l'augment de la demanda", La seva solució demana prendre decisions per accelerar la construcció d'habitatge públic a partir de la cessió de sòls, així com reduir la burocràcia.
A favor de premiar als CAP que redueixin les baixes
El president de PIMEC ha celebrat la iniciativa del departament de Salut de premiar amb més pressupost als centres d'atenció primària que redueixin les baixes laborals: "M'encanta la mesura. Genera dinàmiques de productivitat que pugui permetre millorar les persones i la utilització dels recursos públics". A més, ha recordat als sindicats que s'hi oposen que hi ha una partida de 50 milions d'euros que cada any es retorna a la Seguretat Social perquè no s'utilitza.
“☕ @AntoniCanete celebra que Salut vulgui lligar el pressupost dels CAP al nombre de baixes | @PIMEC— Cafè d'idees (@cafedidees_rtve) February 25, 2026
🗣️ "M'encanta la mesura. Genera dinàmiques de productivitat que pugui permetre millorar les persones i la utilització dels recursos públics"
📲 https://t.co/MrTxQlnBeM pic.twitter.com/G7mQQbTd83“
L'absentisme i les baixes laborals són la segona preocupació de les empreses, només darrere de la falta de personal, segons ha explicat Cañete. "Catalunya és el territori amb més baixes laborals d'Espanya després de Navarra", ha apuntat, amb una taxa d'absentisme del 5,4 per malaltia comuna. L'empresari també ha remarcat la diferència entre assalariats del règim general amb un absentisme del 6,2 i els autònoms amb una taxa d'1,8.
En contra dels permisos retribuïts per Rodalies o ventades
Sobre els recents episodis d'endarreriments i impossibilitat d'anar a la feina per la crisi de Rodalies o l'alerta per ventades del passat 12 de febrer, Cañete s'ha mostrat contrari que es puguin fer servir els permisos retribuïts de fins a quatre dies i sense recuperació d'hores. "No és culpa del treballador i no ho ha de pagar, però l'empresa tampoc ho pot pagar", ha criticat.
“☕ @AntoniCanete critica els permisos retribuïts pels talls de Rodalies o l'alerta per ventades | @PIMEC— Cafè d'idees (@cafedidees_rtve) February 25, 2026
🗣️ "No és culpa del treballador i no ho ha de pagar, però l'empresa tampoc ho pot pagar. No hi ha conflictes entre treballadors i empresaris"
📲 https://t.co/MrTxQlnBeM pic.twitter.com/RjWcH1K3gG“
La proposta del president de la patronal és que hi hagi "responsabilitat compartida" i "flexibilitat" davant situacions com aquestes que no suposen "conflictes entre treballadors i empresaris".