Alerta Alimentària per la possible presència de vidre en fruites seques de marques com Carrefour, Lidl i Borges
- Els productes afectats s'han distribuït en bona part del territori espanyol i es recomana no consumir-los
- L'AESAN ha estat informada a través de la Comunitat Autònoma de Catalunya
L'Agència Espanyola de Seguretat Alimentària i Nutrició (AESAN) ha alertat de la possible presència de fragments de vidre en diversos productes elaborats amb fruita seca, sobretot amb pipes, i on estan implicades diverses marques comercials, entre les quals hi ha Auchan, El Corte Inglés, Lidl, Borges, Alipende, Medina i Carrefour.
L'avís ha arribat a través del Sistema Coordinat d'Intercanvi Ràpid d'Informació (SCIRI), després que les autoritats sanitàries de Catalunya rebessin la notificació de la incidència per part de la mateixa empresa responsable dels productes.
Control sanitari
Segons la informació facilitada per l'AESAN, la incidència s'ha detectat arran dels controls d'autocontrol de l'empresa, que ha comunicat els fets a les autoritats competents en compliment de la normativa vigent i amb la finalitat d'evitar que aliments potencialment no segurs arribin als consumidors.
La distribució inicial dels productes afectats s'ha produït en bona part de l'Estat. Per aquest motiu, l'alerta s'ha comunicat a les autoritats competents de les diferents comunitats autònomes mitjançant el SCIRI.
Recomanacions
Les autoritats sanitàries estan treballant per verificar que els productes afectats hagin estat retirats dels canals de comercialització i no continuïn a la venda.
Davant d'aquesta situació, l'AESAN recomana a totes les persones que tinguin algun dels productes inclosos en l'alerta al domicili que s'abstinguin de consumir-los, a causa del risc que podria suposar la presència de fragments de vidre per a la salut.
Quins són els productes afectats?
Els productes implicats porten per nom Mix Spring & Go (Auchan, lots 1127091 amb data de consum preferent 12/12/2026 i 1128091 amb data 15/03/2027, bosses de 40 grams) i Mix per a amanida amb baies de goji (El Corte Inglés, lot 112747 amb data 22/01/2027, terrina de 250 grams).
També figuren bosses de 125 grams de pipes de gira-sol pelades fregides (1127555 amb data 03/02/2027, 1128181 amb data 17/03/2027 i 1128258 amb data 28/03/2027), terrina de 400 grams de Còctel festa (1128079 amb data 16/03/2027) i terrina de 250 grams de pipes de gira-sol pelades (1128238 amb data 28/03/2027), totes elles d'El Corte Inglés.
En la llista s'inclouen igualment pipes de gira-sol de Lidl (lots 1127796 amb data 10/03/2027, 1128182 amb data 17/03/2027 i 1127704 amb data 20/02/2027) i bosses Natura Mix Antiox de Borges (1127306 amb data 14/04/2027, 1127948 amb data 10/06/2027 i 1127774 amb data 19/05/2027).
La AESAN ha alertat, a més, de la possible presència de vidre en el Còctel bolero de alipende (lot 1127790 amb data de 28/01/2027), en bosses de pipes pelades de alipende (1127868 amb data 09/02/2027) i en bosses de Mix picotejo de alipende (amb data 09/02/2027).
L'alerta afecta, finalment, a bosses de pipes de gira-sol natural pelades deCarrefour (lots 2100700 amb data 18/02/2027, 2100768 amb data 01/03/2027, 2100901 amb data 05/04/2027), altres bosses de Carrefour (lots 1127427 amb data 17/07/2027 i 1127901 amb data 03/09/2027) i bosses Mixtus Party de Medina (1127780 amb data 21/02/2027).