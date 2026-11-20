Centenars de persones reclamen l'alliberament dels vaguistes empresonats
- Centenars de persones s'han concentrat a la plaça Sant Jaume per exigir la posada en llibertat immediata de les tres persones que continuen en presó provisional pels incidents posteriors a la manifestació de l'11-N.
- Els col·lectius pel dret a l'habitatge han convocat una nova mobilització el 28 de novembre a Barcelona per mantenir la pressió i reclamar la fi de les mesures que consideren repressives.
Centenars de persones s'han aplegat aquest divendres a la tarda a la plaça Sant Jaume de Barcelona per reclamar l'alliberament de les tres persones que continuen en presó provisional arran dels disturbis registrats després de la manifestació de l'11 de novembre.
Durant la concentració, representants dels moviments vinculats al dret a l'habitatge han carregat contra la decisió judicial de mantenir-los empresonats de manera preventiva. Les entitats consideren que es tracta d'una mesura desproporcionada i denuncien que respon més a motius polítics que no pas jurídics.
La convocatòria ha arribat el mateix dia que s'ha conegut la posada en llibertat d'una quarta persona que també havia estat empresonada pels mateixos fets.
🪧 Centenars de persones s'han concentrat a Sant Jaume per reclamar la llibertat dels tres vaguistes que continuen empresonats pels incidents posteriors a la manifestació de l'11N. ➕ Info: https://t.co/Ll1LHLidhS https://t.co/0F2PWFtGR5— RTVE Notícies (@rtvenoticies) November 20, 2026
Les entitats denuncien repressió contra els moviments socials
En el transcurs de l'acte, els col·lectius participants han fet públic un manifest en què reclamen l'alliberament immediat dels tres empresonats, la retirada de la mesura de presó provisional i el cessament del que qualifiquen de repressió contra els moviments socials, sindicals i populars.
Els organitzadors també han fet una crida a sindicats, entitats i ciutadania perquè se sumin a les reivindicacions i mostrin suport tant a les persones empresonades com als seus entorns familiars.
Nova mobilització convocada per al 28 de novembre
La protesta d'aquest divendres no serà l'última. Les entitats pel dret a l'habitatge han anunciat una nova manifestació per al pròxim dissabte 28 de novembre a Barcelona.
La mobilització sortirà de la plaça Urquinaona i tindrà com a objectiu mantenir la reivindicació per l'alliberament dels tres vaguistes que continuen en presó provisional i denunciar les actuacions judicials derivades dels incidents posteriors a la vaga general.