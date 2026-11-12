Els sindicats celebren "l'èxit" de la vaga general i avisen de noves mobilitzacions
Cafè d'idees
- El Sindicat de Llogateres avança que la "mobilització continua" els dies 20, 21 i 22 de novembre
- PIMEC defensa que l'aturada ha tingut un "baix seguiment", però amb una "alta afectació"
Els secretaris generals de CCOO i UGT de Catalunya, Belén López i Camil Ros, han declarat aquest dijous la seva "satisfacció" pel seguiment de la vaga general de l'11 de novembre. Els dos sindicats han valorat l'endemà de l'aturada com "un gran èxit de mobilització".
En una entrevista al 'Cafè d'idees' de La 2Cat i Ràdio 4, Ros posa d'exemple d'aquest "èxit" que s'aconseguís paralitzar l'activitat econòmica durant el matí de la jornada més enllà que es fes una gran manifestació a la tarda. "Alguns mitjans tenien l'anàlisi feta d'abans i esperaven que al matí l'activitat econòmica no s'aturés, i es va aturar", ha sentenciat.
☕ @camilros @ugtcatalunya considera "un gran èxit de mobilització" la vaga general de l'#11N a Catalunya 🗣️ "Alguns mitjans tenien l'anàlisi feta d'abans i esperaven que al matí l'activitat econòmica no s'aturés, i es va aturar" 📲 https://t.co/evDRSEW1bm https://t.co/JhacOqt8WF— Cafè d'idees (@cafedidees_rtve) November 12, 2026
Per la seva banda, Belén López ha reivindicat que els sindicats no són "subalterns a la política" i justifica el moment per convocar l'aturada davant la "mobilització" i la "finestra d'oportunitat" que va ocasionar el desnonament de la Maricarmen a Madrid. "Nosaltres convoquem una vaga quan la gent està preparada, mobilitzada i amb ganes d'exercir-la, com es va demostrar ahir", ha reblat.
☕ @belenlopezCCOO @ccoocatalunya reivindica que els sindicats no són "subalterns a la política" i justifica el moment de la vaga general de l'#11N 🗣️ "El desnonament d'una senyora de 87 anys ha encès els ànims" 📲 https://t.co/evDRSEW1bm https://t.co/oVAaYQwycX— Cafè d'idees (@cafedidees_rtve) November 12, 2026
Ros també ha defensat que la vaga general es faci just abans que comenci la campanya electoral per les eleccions del 29N per situar en el debat polític l'augment dels salaris i el control dels preus dels aliments i de l'habitatge. "Les patronals s'asseguin a negociar i sinó hi haurà mobilitzacions com hi ha hagut a les càrnies", ha demanat.
Sobre les acusacions des dels partits de dreta que aquesta ha estat una "vaga electoral" i que dona suport a Pedro Sánchez, el líder de la UGT ha avisat que "el govern s'equivoca si es pensa que no va contra ell".
El Sindicat de Llogateres avisa de noves mobilitzacions
El portaveu del Sindicat de Llogateres, Enric Aragonès, veu els posicionaments dels executius de l'Estat i de Catalunya a favor de la vaga general com un intent per "surfejar" la mobilització. "Coneixem Pedro Sánchez, però la gent no és estúpida, està convocada contra aquest govern", ha assenyalat.
Entrevistat en el 'Cafè d'idees' de La 2Cat i Ràdio 4, Aragonès ha indicat que en aquesta mobilització s'han sumat més enllà dels sindicats, també la federació de famílies d'alumnes, la federació d'associacions de veïns, la Taula del Tercer Sector Social o Càritas.
☕ @AJEnric @SindicatLloguer diu que CCOO i UGT han vist "una finestra d'oportunitat" amb la vaga general 🗣️ "Que el Govern l'intentaria surfejar no en teníem cap dubte, coneixem Pedro Sánchez, però la gent no és estúpida, està convocada contra aquest Govern" 📲 https://t.co/H9PdVpAcas— Cafè d'idees (@cafedidees_rtve) November 12, 2026
Des del Sindicat de Llogateres avisen que la vaga general "ni és l'inici ni és el final" davant d'un "moment de mobilització continua". Aragonès ha avançat que hi haurà noves mobilitzacions coordinades en set països europeus pel cap de setmana del 20 al 22 de novembre.
☕ Enric Aragonès, portaveu del @SindicatLloguer, avança que la vaga general de l'#11N "ni és l'inici ni és el final" d'un "moment de mobilització continua" | @AJEnric 🗣️ "Hi ha un esclat amb el desnonament de la Maricarmen que culmina amb aquesta vaga que ja estàvem projectant" 📲 https://t.co/H9PdVpAcas— Cafè d'idees (@cafedidees_rtve) November 12, 2026
"Alta afectació" per la vaga, segons Pimec
El secretari general de Pimec, Josep Ginesta, defensa que la vaga general de l'11 de novembre ha tingut un "baix seguiment", però amb una "alta afectació". Segons la patronal de la petita i mitjana empresa, l'impacte econòmic ha estat 10 punts superior a l'ocasionat a la vaga general del 2012.
Ginesta ha remarcat que l'alteració a l'activitat ha estat, sobretot, pels problemes de la mobilitat. Assegura que el 30% de les pimes es van veure afectades per l'aturada, però que més de la meitat d'aquestes "no tenien ni una sola persona fent vaga".
☕ @JosepGinesta, secretari general de @Pimec, defensa que la vaga general va tenir "baix seguiment" però "alta afectació" 🗣️ "La vaga no és el mitjà, però hi ha un reclam a la ciutadania" 📲 https://t.co/evDRSEW1bm https://t.co/blAJOZffMq— Cafè d'idees (@cafedidees_rtve) November 12, 2026
Des de Pimec consideren que "la vaga no és el mitjà" per solucionar els motius de fons de la protesta i assegura que ja s'estan incrementant els salaris als seus treballadors.
10 comerços vandalitzats pels aldarulls
La jornada de la vaga general va acabar amb aldarulls al centre de Barcelona després de la manifestació unitària. Barcelona Oberta ha xifrat que són 10 els comerços vandalitzats i que dos d'ells han estat saquejats, la majoria són establiments que pertanyen a grans cadenes com Apple, HyM o Lego.
El president de l'entitat de comerciants, Gabriel Jené, veu "lamentable" que la mobilització social acabés així, i ho titlla de "caos generalitzat". "Els plats trencats els paguem els mateixos", ha afirmat. Jené també considera que el "paisatge comercial s'ha vist greument danyat" arran de les pintades de la protesta.
☕️ Gabriel Jené Llabrés, president de @BarcelonaOberta, titlla de "lamentable" que la manifestació per l'habitatge durant la vaga general acabés amb aldarulls 🗣️ "Hi va haver un caos generalitzat. Els plats trencats els paguem els mateixos" 📲 https://t.co/evDRSEWz0U https://t.co/sIxiB63G8o— Cafè d'idees (@cafedidees_rtve) November 12, 2026
Més enllà dels aldarulls, el Gremi de Restauradors creu que és "inadmissible" l'activitat dels piquets per dificultar l'activitat de molts establiments.
Les dues organitzacions comercials responsabilitzen a la Generalitat pel dispositiu policial que no va evitar que es produïssin actes vandàlics.