El Govern mou fitxa per impulsar la gigafactoria d'IA a Móra la Nova
- La Generalitat posa a disposició del projecte 132.000 metres quadrats de sòl industrial per avançar la candidatura catalana a la gigafactoria europea d'intel·ligència artificial
- L'anunci arriba enmig de l'oposició d'entitats ecologistes i després de la manifestació multitudinària de diumenge contra els macroprojectes al món rural
La Generalitat ha fet un nou pas per facilitar la implantació de la futura gigafactoria europea d'intel·ligència artificial a Móra la Nova (Ribera d'Ebre). El Consell Executiu ha acordat que l'Institut Català del Sòl (Incasòl) vengui directament els terrenys previstos del polígon d'El Molló a la societat publicoprivada que encapçala la candidatura catalana, una operació que permet avançar en la preparació del projecte abans que Brussel·les decideixi la ubicació definitiva de la infraestructura.
L'acord afecta més de 132.000 metres quadrats de sòl industrial, que quedaran reservats per al desplegament de la instal·lació tecnològica. Paral·lelament, la Comissió Territorial d'Urbanisme de les Terres de l'Ebre ha de donar llum verda a la modificació urbanística necessària perquè el projecte es pugui desenvolupar.
La candidatura catalana, que preveu una inversió superior als 3.000 milions d'euros, ha de presentar-se davant la Comissió Europea abans del 3 de desembre. La resolució no s'espera fins al primer trimestre de 2027.
Rebuig ecologista a l'acceleració del projecte
La decisió del Govern ha rebut una resposta immediata de col·lectius ecologistes. El Grup d'Ecologistes en Acció de Tarragona i l'Ebre considera que l'executiu està accelerant els tràmits abans que s'hagin aclarit tots els possibles impactes ambientals i socials de la iniciativa.
L'entitat critica especialment que la venda dels terrenys i els avenços urbanístics arribin pocs dies després de les mobilitzacions al territori i denuncia que es presenta com a sostenible un projecte que, segons la seva opinió, encara genera interrogants sobre el consum de recursos i l'afectació ambiental.
Per contra, el Govern defensa que la futura infraestructura incorporarà mesures d'eficiència energètica, ús d'energies renovables i sistemes de reutilització de l'aigua per reduir-ne l'impacte.
Una manifestació contra els macroprojectes
El debat sobre la gigafactoria es va traslladar al carrer diumenge passat, quan més d'un miler de persones es van manifestar entre Móra d'Ebre i Móra la Nova sota el lema "El món rural no està en venda. Volem pobles vius".
La protesta, impulsada per unes 250 entitats, reclamava una moratòria sobre diversos projectes energètics i industrials previstos en zones rurals. Entre les reivindicacions també hi havia l'oposició als centres de dades i a la gigafactoria d'intel·ligència artificial projectada a la Ribera d'Ebre.
Els organitzadors van advertir que mantindran les mobilitzacions si no s'obre una via de diàleg amb el Govern.
L'última paraula la tindrà Brussel·les
Malgrat els passos administratius i urbanístics que està fent la Generalitat, el futur de la instal·lació encara depèn de la Unió Europea.
Catalunya competeix per acollir aquesta infraestructura de computació avançada, concebuda per desenvolupar i operar models d'intel·ligència artificial d'última generació i donar servei a empreses, universitats, centres de recerca i administracions.
El Govern confia que el projecte esdevingui un motor de transformació digital i una palanca de desenvolupament econòmic per a les Terres de l'Ebre, però serà la Comissió Europea qui determini si la candidatura catalana acaba convertint-se en la seu de la futura gigafactoria.