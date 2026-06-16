El Govern aprovarà la creació del consorci publicoprivat per la gigafactoria d'IA de Móra la Nova
- El Consell de Ministres autoritzarà una primera aportació de 719 milions d'euros al projecte
- La UE publicarà previsiblement aquest juliol la convocatòria amb prop de 60 candidatures
El Govern donarà llum verda aquest dimarts en consell executiu al consorci publicoprivat que impulsarà la gigafactoria europea d'intel·ligència artificial (IA) de Móra la Nova, a la comarca de la Ribera d'Ebre. La nova societat mercantil ha rebut el vistiplau de l'executiu de l'Estat. Per l'executiu català, aquesta acció mostra que el projecte avança "amb pas ferm".
Segons els càlculs del ministre Óscar López, la inversió públicoprivada del projecte superarà els 4.000 milions d'euros. En concret, l'Estat aportarà el 47,99% a través de la Societat Espanyola a la Transformació Tecnològica (SETT) , Multiverse el 4% i Teléfonica, ACS i Banco Santander un 15,67% cadascuna de les entitats. La Generalitat tindrà una participació en aquest consorci de l'1% del capital a través de l'INCASÒL.
L'Estat autoritza una partida de 719 milions d'euros
En la mateixa jornada, el govern espanyol aprovarà aquest dimarts en Consell de Ministres l'autorització per aportar 719 milions d'euros al projecte de la gigafactoria de Móra la Nova. Es tractaria d'una primera partida dels prop de 2.000 milions d'euros que destinarà l'executiu.
Tant la creació del consorci com l'aportació estatal són dues passes més en la candidatura espanyola per acollir una gigafactoria europea d'IA que tindrà una doble seu a Catalunya i a Madrid. A més de Móra la Nova, hi hauria una altra planta a Fernando de Henares que serien complementàries.
Enclavament "estratègic" pel Govern
El Govern ja va anunciar l'any passat que la planta de Móra la Nova s'ubicarà en el polígon industrial El Motlló, en un solar titularitat de l'Institut Català del Sòl. L'executiu català considera aquest enclavament "estratègic" per situar-se prop del Supercomputing Center de Barcelona, així com la proximitat d'accés a energia renovable i un entorn científic i industrial consolidat.
Per l'executiu català, la gigafactoria posicionarà Catalunya "com a referent en intel·ligència artificial" i la seva ubicació també es veu com un compromís pel "reequilibri territorial".
Prop de 60 candidatures per acollir les gigafactories
La gigafactoria de Móra la Nova s'emmarca dins del pla de la UE per crear entre quatre o cinc fàbriques d'IA amb un fons de 20.000 milions d'euros i amb l'objectiu d'erigir-se en una "potència computacional". La previsió comunitària és que aquestes gigafactories estiguin enllestides entre el 2027 i el 2028.
El projecte de Móra la Nova competirà amb una seixantena de candidatures per acollir aquestes gigafactories en 16 dels estats membres. Pel govern espanyol, la candidatura està "ben posicionada" i que compta amb "acompanyament empresarial".