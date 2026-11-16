Caos a Rodalies durant la vaga: els serveis mínims també fallen a la tarda amb un 41% de trens suprimits
- La Generalitat manté la pressió sobre Renfe perquè sancioni els maquinistes que no han complert els serveis mínims decretats
- Els viatgers denuncien cancel·lacions constants i dificultats per arribar a la feina, tornar a casa o enllaçar amb altres transports
Retards generalitzats, trens cancel·lats i andanes plenes d'usuaris desconcertats en una nova jornada de vaga de 24 hores a Renfe i Adif. L'incompliment dels serveis mínims no només ha afectat la mobilitat durant el matí, sinó que també s'ha repetit durant la franja de tarda. Segons dades facilitades per Renfe, s'han deixat de prestar un 41% dels serveis mínims previstos en hora punta, quan la Generalitat havia establert que circulessin dos de cada tres trens entre les cinc de la tarda i dos quarts de nou del vespre.
Al llarg del dia, les supressions han provocat demores que en alguns casos han superat l'hora i mitja. La línia R4 ha tornat a concentrar bona part de les incidències, mentre que Rodalies ha reiterat la recomanació d'utilitzar alternatives de transport i consultar l'estat del servei abans de desplaçar-se.
El Govern torna a exigir sancions als maquinistes
El Govern considera "inadmissible" el nou incompliment dels serveis mínims a Rodalies, tal com va passar en aturades anteriors. La consellera de Territori i portaveu de l'Executiu, Sílvia Paneque, ha assegurat en una publicació a X que l'executiu exigirà a Renfe que s'obrin expedients sancionadors als maquinistes adherits als serveis mínims que no s'han presentat a treballar. Paneque ha defensat que "la mobilitat de la ciutadania també s’ha de protegir" i que "els usuaris de Rodalies mereixen respecte i respostes". En aquest sentit, la Generalitat ha obert un altre expedient informatiu per investigar el nou incompliment dels serveis mínims.
En la roda de premsa posterior al Consell Executiu, Paneque ha xifrat el compliment dels serveis mínims en un 56%. "En tots els serveis s'està complint serveis mínims excepte en l'àmbit de maquinistes", ha afegit la portaveu del Govern.
🚆 El Govern considera inacceptable l'incompliment dels serveis mínims a la vaga de Renfe i Adif i assenyala directament als maquinistes | @RTVECatalunya ➕ Info: https://t.co/3jEUQOiR7F https://t.co/gt4kbREzMC— RTVE Notícies (@rtvenoticies) November 17, 2026
El director de Rodalies, Òscar Playà, ha destacat que l'incompliment ha estat "alt" amb més d'un 40% dels serveis mínims afectats. Playà també ha assegurat que tots els maquinistes assignats se'ls havia notificat electrònicament amb la carta corresponent i ha rebutjat que sigui obligatori que la notificació sigui física com defensen alguns sindicats.
Semaf ha atribuït l'incompliment dels serveis mínims durant la vaga ferroviària d'aquest dimarts al fet que només s'ha repartit un terç de les cartes de notificació. El seu secretari general, Diego Martín, ha anunciat que recorreran a la "via judicial" les sancions als maquinistes que exigeix la Generalitat.
🚆 Diego Martín, secretari general de SEMAF, anuncia que recorreran a la "via judicial" les sancions als maquinistes pels incompliments de serveis mínims que exigeix la Generalitat. ➕ Info: https://t.co/3jEUQOiR7F https://t.co/cYNxCODb6B— RTVE Notícies (@rtvenoticies) November 17, 2026
Les cancel·lacions es repeteixen a la tarda
Les afectacions s'han mantingut durant tota la jornada. Segons Renfe, durant la franja de màxima demanda de la tarda s'han suprimit quatre de cada deu trens inclosos dins els serveis mínims. A l'estació de Barcelona-Sants, els panells informatius han acumulat nombroses cancel·lacions i molts viatgers han hagut de recórrer als informadors per buscar alternatives.
🚆 Torna a posar-se en dubte la voluntat dels maquinistes de Rodalies per complir els serveis mínims durant la jornada de vaga | @annalladoferrer #ElVespre #La2Cat ➕ Info: https://t.co/3jEUQOiR7F 📲 https://t.co/twXZdeOxZE https://t.co/R41FPISum2— RTVE Notícies (@rtvenoticies) November 17, 2026
La situació ha generat malestar entre els usuaris, especialment entre aquells que depenien de Rodalies per tornar a casa o connectar amb altres mitjans de transport.
Més de 666.000 viatgers afectats a tot l'Estat
L'impacte de la vaga s'ha estès més enllà de Catalunya. Segons Renfe, als serveis d'AVE, Avlo i Intercity s'han suprimit de mitjana un 14,5% dels trens previstos dins dels serveis mínims. En el conjunt dels serveis de Rodalies, Avant i Regionals, les cancel·lacions han arribat al 22,27%, amb una afectació estimada de 666.275 viatgers.
🚆 Retards generalitzats i trens suprimits a Rodalies i l'alta velocitat arran de l'incompliment dels serveis mínims davant la vaga a Renfe i Adif. ➕ Info: https://t.co/3jEUQOjoXd https://t.co/DZYSoe6tx7— RTVE Notícies (@rtvenoticies) November 17, 2026
A la connexió d'alta velocitat entre Barcelona i Madrid, les supressions han representat un 14,8% dels trens programats dins dels serveis mínims.
Vaga unitària per la "seguretat"
Els treballadors de Renfe i Adif estan convocats aquest dimarts 17 de novembre a una nova jornada de vaga de 24 hores que afectarà el personal de conducció de la companyia a tot l'Estat. Els representants sindicals asseguren que la protesta no busca perjudicar els usuaris, sinó pressionar perquè s'adoptin mesures que permetin millorar la qualitat i la seguretat del servei ferroviari. Tot i admetre alguns avenços en les darreres setmanes, consideren que les reivindicacions continuen lluny de quedar resoltes.
Entre els passos que els sindicats valoren positivament hi ha la constitució d'un comitè d'experts per reforçar la seguretat ferroviària. Malgrat això, insisteixen que encara persisteixen problemes estructurals relacionats amb l'organització del servei, les condicions laborals i la gestió operativa. Per aquest motiu mantenen la convocatòria i demanen comprensió als viatgers davant les possibles afectacions que es puguin produir durant la jornada.
Renfe i els maquinistes recuperen els acords previs
La vaga arriba després d'uns dies de negociacions que han permès acostar posicions entre Renfe i els maquinistes, després de les dues jornades de vaga de la setmana passada. En la reunió del Comitè d'Empresa celebrada divendres a la tarda es va acordar recuperar el sistema de torns, horaris i estacions d'inici de servei que estava vigent fins a l'1 de novembre. Aquell dia, el sindicat SEMAF va decidir desvincular-se dels acords existents, una decisió que va obligar Renfe a implantar un sistema alternatiu d'organització del treball.
Aquest esquema provisional establia que els maquinistes només podien començar la jornada des de l'estació de Barcelona-Sants. Segons fonts del sector, aquesta situació ha provocat alteracions durant tota la setmana passada, especialment en els primers serveis del matí. Alguns treballadors havien d'arribar a l'estació abans de les cinc de la matinada per fer-se càrrec dels combois, una circumstància que ha dificultat el compliment dels horaris previstos.