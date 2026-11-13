Retards generalitzats a Rodalies per l'absència de maquinistes i un robatori de coure
- S'han suprimit 30 trens perquè els maquinistes no s'han presentat a treballar
- La línia R4 registra demores de 30 minuts de mitjana per un robatori de coure a Fabra i Puig
Nova jornada de retards generalitzats a Rodalies per una "incidència operativa" i un robatori de coure. Es tracta del setè dia que la xarxa ferroviària acumula problemes en el servei en una setmana on dimarts i dimecres els maquinistes van fer vaga.
Rodalies ha suprimit aquest dijous 30 trens per absències de maquinistes, fet que ha generat retards en la majoria de les línies, així com deixa milers d'usuaris afectats.
També se li suma un robatori de coure a l'estació de Fabra i Puig que provoca unes demores de 30 minuts de mitjana a les línies R4 i R7.
Renfe ha establert un reforç per carretera entre Sant Vicenç de Calders i Vilanova i la Geltrú, amb parades intermèdies; i entre Manresa i Terrassa Estació del Nord.