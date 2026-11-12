Cinc municipis de la Catalunya Central rebran 48,2 milions per renovar els seus barris
- Berga, Cardona, Centelles, Manlleu i Torelló sumen 72,56 milions d'euros en projectes de regeneració urbana
- Les actuacions milloraran habitatges, carrers i espais públics per a més de 28.600 veïns
La transformació de diversos barris de la Catalunya Central farà un pas endavant amb una inversió de 72,56 milions d'euros. Berga, Cardona, Centelles, Manlleu i Torelló són els cinc municipis seleccionats en la segona convocatòria del Pla de Barris i Viles 2025-2029. La Generalitat finançarà 48,21 milions del pressupost total, que es destinaran a millorar les zones amb més necessitats urbanístiques i socials.
Les actuacions previstes beneficiaran directament 28.632 habitants amb l'objectiu de millorar les condicions de vida, rehabilitar espais degradats, afavorir l'accés a l'habitatge i reforçar la cohesió social.
Renovació del territori
Cada municipi ha definit les actuacions en funció de la seva realitat. A Berga, els treballs se centraran en el Barri Vell, amb problemes de degradació dels habitatges i pèrdua d'activitat comercial.
Cardona actuarà al nucli antic per recuperar l'espai públic, millorar l'accessibilitat i renovar el centre històric.
A Centelles, el projecte inclou el centre de la vila i la zona del poliesportiu, amb millores en habitatge, carrers i espais verds.
Manlleu intervindrà als barris Nou, Dalt i Baix Vila per connectar millor el centre històric amb el passeig del Ter.
I per la seva banda, Torelló desplegarà actuacions en diferents punts del municipi per millorar l'habitatge, els equipaments i la cohesió comunitària.
Tres grans eixos d'actuació
Els projectes seleccionats s'estructuren al voltant de tres àmbits principals: la transformació física dels barris, la transició ecològica i l'acció sociocomunitària.
En l'àmbit urbanístic, es preveuen actuacions de rehabilitació d'habitatges, millora de l'espai públic i eficiència energètica i hídrica. Pel que fa a la transició ecològica, es prioritzaran mesures d'adaptació a l'emergència climàtica, la creació de parcs naturals i més zones verdes i la millora dels serveis ambientals. Finalment, l'acció sociocomunitària abordarà qüestions com la reducció de les desigualtats, la salut, l'educació, l'ocupació i l'equitat de gènere.
Reduir desigualtats
El Pla de Barris i Viles 2025-2029 dona continuïtat a l'antiga Llei de barris del 2004 i s'emmarca en la Llei de millorament urbà, ambiental i social dels barris i les viles, aprovada el 2022. La iniciativa vol intervenir en zones amb vulnerabilitats acumulades, com ara rendes baixes, dèficits d'equipaments, problemes d'habitatge o una elevada exposició als riscos ambientals.
La segona convocatòria ha rebut les candidatures de 117 municipis, amb projectes que sumaven un pressupost superior als 1.600 milions d'euros. La selecció s'ha fet a partir dels criteris tècnics establerts a les bases de la convocatòria i de l'avaluació de les propostes presentades pels ajuntaments.
Amb aquesta nova dotació, la Generalitat vol impulsar el màxim nombre possible d'actuacions de regeneració urbana i social i reduir les desigualtats territorials. El programa preveu convocatòries anuals durant cinc anys i una tercera edició durant el segon semestre del 2027.