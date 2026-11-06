Serveis mínims de la vaga de l'11N: Transport al 25% i urgències garantides
- En transports s'estableix una quarta part dels serveis a les hores punta, de les 6.30 h a les 9.30 h i de les 16.30 h a les 21.00 h.
- En salut es manté el funcionament normal de les urgències, unitats especials (UCI, coronàries, diàlisi, parts) i el transport sanitari urgent
El Govern publica els serveis mínims de la vaga general de l'11 de novembre:
1Transport públic amb serveis mínims del 25%
El Departament d'Empresa i Treball ha fixat els serveis mínims per a la vaga general convocada per diversos sindicats el pròxim 11 de novembre. La principal afectació serà al transport públic, que haurà de prestar el 25% del servei habitual en les hores punta, concretament entre les 6.30 i les 9.30 del matí i entre les 16.30 i les 21.00 hores. La mesura afecta els trens de Rodalies, els serveis regionals, el metro, els Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC), el Tram i els autobusos urbans i interurbans.
El Govern justifica aquesta cobertura per garantir tant el dret a la vaga dels treballadors com la mobilitat de la ciutadania durant les franges amb una demanda més elevada de desplaçaments.
2Més cobertura en alguns serveis de transport
L'ordre publicada pel Govern estableix excepcions en determinats serveis considerats essencials. És el cas de l'autobús que connecta Barcelona amb l'aeroport, que haurà de mantenir el 50% del servei habitual.
També es garantirà la continuïtat del transport escolar sense alternativa de mobilitat i dels serveis de transport destinats a persones amb discapacitat, amb l'objectiu d'assegurar els desplaçaments indispensables dels col·lectius més vulnerables.
3Urgències sanitàries operatives i CAP al 25%
En l'àmbit de la sanitat, els serveis mínims garanteixen el funcionament normal dels dispositius d'urgències i de les unitats especials hospitalàries. Es mantindrà l'activitat habitual a les UCI, les unitats coronàries, els serveis de diàlisi, els parts, la neonatologia, la radioteràpia, la quimioteràpia i el transport sanitari urgent.
Pel que fa a l'atenció primària, els CAP funcionaran amb un 25% de la plantilla, mentre que les farmàcies de guàrdia continuaran operant amb normalitat. El Banc de Sang i Teixits haurà de garantir el 50% de la seva activitat.
4Educació, residències i emergències
Als centres educatius no universitaris es fixa la presència d'almenys una persona de l'equip directiu. A educació infantil i primària hi haurà un docent per cada sis unitats, mentre que a l'educació especial es mantindrà el 50% de la plantilla. A les llars d'infants, als serveis de menjador i a les activitats complementàries, els mínims seran del 33% del personal.
Els serveis socials també tindran una cobertura elevada. A les residències de persones grans i de persones amb discapacitat s'ha fixat un mínim del 85% de la plantilla, mentre que als centres de dia serà del 50% i als serveis de teleassistència del 85%.
5Mitjans públics i serveis essencials
L'ordre del Departament d'Empresa i Treball també estableix serveis mínims en àmbits considerats estratègics. Els serveis d'atenció telefònica d'emergències, com el 112, hauran de funcionar amb fins al 85% de la plantilla. En els serveis relacionats amb el subministrament d'aigua, llum i gas s'hauran de garantir les actuacions imprescindibles, especialment davant d'avaries greus que no es puguin ajornar.
En el cas dels Bombers i altres dispositius d'emergència, es mantindran dotacions similars a les d'un dia festiu. Pel que fa als mitjans públics de ràdio i televisió, hauran d'assegurar el 50% de la programació informativa habitual i garantir, en qualsevol cas, la difusió dels avisos d'emergència que es puguin produir durant la jornada de vaga.