Estudiants i sindicats ocupen l'edifici històric de la UB per preparar la vaga general de l'11 de novembre
- La manifestació central a Barcelona serà a Jardinets de Gràcia a les 17:30 hores
- L'aturada reclama mesures pel dret a l'habitatge com lloguers indefinits i baixades de preu del lloguer
Estudiants i sindicats d'habitatge han ocupat aquest dilluns a la tarda l'edifici històric de la Universitat de Barcelona perquè esdevingui el punt neuràlgic per preparar la vaga general de l'11 de novembre. Anomenada com Casa de la Vaga, l'espai vol servir per organitzar els diferents comitès de treball i activitats relacionades amb l'aturada.
L'ocupació de l'espai de la universitat es mantindrà fins el mateix dia de la vaga. Segons el Sindicat de Llogateres, hi haurà xerrades, activitats i actuacions artístiques que "complementaran" les tasques organitzatives de l'aturada.
Manifestació central a Jardinets de Gràcia
La manifestació central de la vaga general a Barcelona començarà als Jardinets de Gràcia a les 17:30 hores. Així ho ha anunciat la plataforma 'Ens Costa la Vida', el Sindicat de Llogateres i la Taula Sindical de Catalunya en una roda de premsa a l’edifici històric de la UB.
"La vaga no comença l’11 de novembre, comença avui i ja ha començat”, ha indicat el portaveu del sindicat de Llogateres, Enric Aragonès. Les organitzacions han fet una crida a la ciutadania i la societat civil a sumar-se i omplir els carrers aquella jornada.
CCOO i UGT registren oficialment la vaga
Els sindicats majoritaris, Comissions Obreres (CCOO) i Unió General de Treballadors (UGT), han registrat aquest dilluns la convocatòria de la vaga general de l'11 de novembre a la seu del Ministeri de Treball a Madrid.
Entre les demandes de la vaga hi ha la qüestió central de l'habitatge. La mobilització reclama la baixada dels preus dels lloguers, contractes de lloguer indefinits i la suspensió dels desnonaments sense alternativa residencial. També exigeixen la prohibició de les compres d'habitatges especulatives i recuperar pisos buits o dedicats al turisme.
En matèria laboral, es reivindica reduir la jornada setmanal a 35 hores, un augment del salari mínim i les pensions, així com vincular les pujades de sou a l'evolució de la inflació.