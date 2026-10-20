Els sindicats registren la convocatòria de vaga general de l'11 de novembre a Catalunya
- CCOO i UGT reivindiquen un augment dels sous i polítiques d'intervenció del mercat de l'habitatge
Els sindicats han registrat aquest dimarts la convocatòria de la vaga general de l'11 novembre a Catalunya davant la seu del Departament de Treball. CCOO i UGT han formalitzat l'aturada de 24 hores al costat del Sindicat de Llogateres i un dia després que les mateixes organitzacions ho fessin aquest dilluns a Madrid.
“La classe treballadora està organitzada i es plantarà davant d’un atac als nostres drets”, ha advertit Belén López, secretària general de CCOO. Més enllà de demanar pujades salarials, López ha demanat "intervenir el mercat de l'habitatge de manera decidida topant preus i assegurant contractes indefinits".
Per la seva banda, el secretari general d'UGT a Catalunya, Camil Ros, ha assenyalat que la vaga es fa dos dies abans que comenci la campanya electoral dels comicis del 29 de novembre per "encerclar els partits polítics perquè el debat i les polítiques que es facin després siguni de salaris i d'habitatge digne".
“📢 Els sindicats registren la convocatòria de vaga general de l'11 de novembre a Catalunya | @RTVECatalunya https://t.co/0Tm10dyv0V“— RTVE Notícies (@rtvenoticies) October 20, 2026
Des del Sindicat de Llogateres han tornat a fer una crida perquè la ciutadania i la societat civil s'impliqui en la vaga general. "No és normal gastar la meitat del sou en pagar el lloguer i el que queda en rebuts al supermercat per sobreviure, fem aquesta vaga perquè volem viure i no sobreviure", ha afirmat la seva portaveu Carme Arcarazo.
A Catalunya, la vaga també ha estat registrada per les organitzacions que formen part de la Taula Sindical, que inclou la CGT.
Reclamen a la patronal que negocïi augments salarials
CCOO i UGT reclamen a la patronal que segui a negociar augments salarials i desbloquejar convenis en el marc de l’acord interprofessional de Catalunya i l’Acord per a l’Ocupació i la Negociació Col·lectiva (AENC).
També han criticat al president de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, per les seves crítiques a la convocatòria de vaga i a la proposta dels sindicats d'augmentar el salari mínim interprofessional en un 7%.
En marxa la 'Casa de la Vaga' a la UB
Els preparatius de la vaga general comencen a fer les primeres passes. Per coordinar les accions a Catalunya, aquest dilluns es va posar en marxa la 'Casa de la Vaga' a l'edifici històric de la Universitat de Barcelona.
Des de la universitat apunten que el centre farà compatible "les reivindicacions amb l'activitat acadèmica" perquè consideren que es tracta d'una "situació excepcional".