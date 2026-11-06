Vaga general 11-N: hi ha motius per a la convocatòria?
Cafè d'idees
- La CECOT qüestiona que "sigui l'instrument ideal per les reivindicacions"
- El Sindicat de Llogateres admet que també és una vaga "contra el Govern": "Ha arrossegat els peus tota la legislatura"
La vaga general convocada per a l'11 de novembre arriba envoltada de debat sobre el seu abast, els seus objectius i la seva capacitat de mobilització. Mentre els sindicats que la impulsen la presenten com una resposta a la crisi de l'habitatge, l'encariment del cost de la vida i la precarietat laboral, des de la patronal i alguns analistes polítics es qüestiona tant la utilitat de la convocatòria com el context en què s'ha plantejat, amb les corts dissoltes i a poques setmanes de les eleccions generals.
Al 'Cafè d'idees' de La 2Cat i Ràdio 4, representants de diferents àmbits han exposat visions contraposades sobre una protesta que combina reivindicacions laborals i socials i que pretén traslladar el malestar social als centres de treball i als carrers.
El Sindicat de Llogateres defensa una vaga "que apel·la a tothom"
El portaveu del Sindicat de Llogateres, Enric Aragonès, ha assegurat que la convocatòria supera l'àmbit estrictament laboral i s'ha organitzat també des dels barris, les universitats i les entitats socials.
Segons Aragonès, la mobilització compta amb la implicació del conjunt del sindicalisme laboral, però també amb el suport de col·lectius socials, educatius i del món agrari. Per això rebutja les acusacions que qüestionen la naturalesa de la vaga i sosté que els problemes de l'habitatge estan directament vinculats a les condicions de vida de la classe treballadora.
☕ Enric Aragonès, portaveu del Sindicat de Llogateres i Llogaters, destaca que la vaga general "s'ha organitzat molt més enllà que des dels centres de treball" | @AJEnric @SindicatLloguer 🗣️ "Va molt més enllà. Està apel·lant a tothom" 📲 https://t.co/evDRSEWz0U https://t.co/qCXRqT8Mrp— Cafè d'idees (@cafedidees_rtve) November 6, 2026
El portaveu sosté que les millores salarials són insuficients si una part creixent dels ingressos de les famílies es destina al pagament del lloguer. En aquest sentit, reivindica mesures per reduir el preu dels arrendaments, ampliar el parc públic d'habitatge i reforçar els drets laborals.
El Sindicat de Llogateres admet que també és una vaga "contra el Govern"
Aragonès reconeix que la convocatòria també interpel·la directament l'Executiu. De fet, ha dit que la protesta és "contra el Govern" perquè considera que no ha impulsat amb prou determinació les mesures reclamades durant els darrers anys. "Aquesta vaga és contra el govern que ha estat arrossegant els peus durant tota la legislatura", ha afirmat.
🪧 @AJEnric, portaveu del @SindicatLloguer, defensa la vaga de l'11N. 🗣️ "Aquesta vaga és contra el govern que ha estat arrossegant els peus durant tota la legislatura". https://t.co/mavBppBu6T— RTVE Notícies (@rtvenoticies) November 6, 2026
Tot i això, remarca que les reivindicacions no depenen del color polític de qui governi i ha expressat que el moviment continuarà defensant el mateix programa "governi qui governi".
Per al Sindicat de Llogateres, la vaga és un pas més dins d'una estratègia de mobilització sostinguda i no un punt final. Aragonès ha dit que la protesta pretén pressionar les administracions perquè actuïn davant l'emergència habitacional i les dificultats econòmiques de les famílies treballadores.
La CECOT qüestiona que "sigui l'instrument ideal per les reivindicacions"
El secretari general de la CECOT, Oriol Alba, ha admès que existeix preocupació entre les empreses pel possible impacte de la jornada, però sobretot per la dificultat de comprendre el sentit de la convocatòria.
Alba considera que hi ha "força incertesa" sobre el seguiment que tindrà la vaga i apunta que una part de l'empresariat no entén que aquest sigui l'instrument més adequat per abordar les reivindicacions plantejades.
☕️ @Oriol_Alba_, secretari general de @PatronalCecot, qüestiona que la vaga general "sigui l'instrument ideal per les reivindicacions" 🗣️ "Hi ha força incertesa. Hi ha preocupació per l'àmbit empresarial que no entén aquesta convocatòria" 📲 https://t.co/evDRSEW1bm https://t.co/cmBscRHXNb— Cafè d'idees (@cafedidees_rtve) November 6, 2026
La patronal comparteix la preocupació per les dificultats d'accés a l'habitatge, però rebutja que es responsabilitzi el teixit empresarial de la situació. Segons Alba, els problemes residencials també afecten les empreses, especialment les petites i mitjanes, perquè dificulten la captació de treballadors, limiten la mobilitat laboral i poden frenar inversions. "No som el problema, som part de la solució", ha justificat. Per això, reclama dirigir les demandes cap a les administracions amb competències en matèria d'habitatge.
☕️ @Oriol_Alba_, secretari general de @PatronalCecot, demana que no s'assenyali les empreses per les dificultats d'accés de l'habitatge i "fer front comú cap aquell que té competències" 🗣️ "No som el problema, som part de la solució" 📲 https://t.co/evDRSEW1bm https://t.co/cKOtQaG65D— Cafè d'idees (@cafedidees_rtve) November 6, 2026
Pel que fa a les reivindicacions salarials, la patronal aposta perquè les millores es negociïn en el marc dels convenis col·lectius i rebutja plantejaments generalitzats que no tinguin en compte la realitat específica de cada sector. Alba sosté que qualsevol augment de salaris ha d'anar acompanyat d'una transformació del model econòmic que permeti generar més valor afegit i productivitat.
Nebrera sosté que la convocatòria respon a objectius polítics: "No és una vaga"
La professora, advocada, política i analista, Montserrat Nebrera, ha estat de les veus més crítiques amb la convocatòria. Considera que l'aturada neix d'una reivindicació vinculada al moviment per l'habitatge i no d'un conflicte laboral tradicional, fet que la porta a qüestionar-ne la naturalesa. "La vaga és construeix de manera absolutament artificial arran d'una reivindicació d'un sindicat que no és sindicat", ha afirmat en referència al Sindicat de Llogateres. Nebrera pensa que posteriorment es van incorporar demandes salarials i laborals per donar encaix a una convocatòria de vaga general.
🪧@MNebrera acusa el @SindicatLloguer de convocar la vaga de l'11N per motius polítics 🗣️ "Si es vol fer política s'ha de registrar com a partit polític. La vaga mai serà això" | @cafedidees_rtve https://t.co/yidP4zZtp1— RTVE Notícies (@rtvenoticies) November 6, 2026
L'exmembre del Partit Popular, ha defensat que la protesta, en origen, "no és una vaga", perquè entén que les reivindicacions sobre habitatge no formen part de l'àmbit laboral que tradicionalment justifica aquest instrument de protesta. En aquest sentit, ha assegurat que les mobilitzacions en defensa del dret a l'habitatge són legítimes, però pensa que s'haurien de canalitzar mitjançant manifestacions o a través de l'acció política institucional. "Si es vol fer política s'ha de registrar com a partit polític. La vaga mai serà això", ha argumentat.
Segons Nebrera, els sindicats majoritaris haurien acabat assumint una convocatòria impulsada inicialment pel moviment de l'habitatge, malgrat que, al seu parer, no formava part de les seves reivindicacions tradicionals.
Dubtes sobre el seguiment i l'encert de la convocatòria
El periodista Juan Fernández Miranda ha advertit que els mateixos sindicats podrien tenir dubtes sobre l'abast de la convocatòria. "Res acompanya" perquè la vaga es converteixi en un èxit majoritari i ha apuntat que existeix el risc que una participació limitada pugui acabar provocant desgast als seus promotors.
En una línia semblant, el periodista Quico Sallés ha assenyalat que la percepció de la vaga varia segons els sectors i territoris, però ha recordat que totes les vagues tenen una dimensió política. Tot i preguntar-se si la convocatòria arriba tard després d'anys d'agreujament de la crisi de l'habitatge, ha advocat que les mobilitzacions laborals sempre acaben interpel·lant els poders públics.
Debat sobre el dret de vaga i els serveis mínims
La CECOT reclama garantir que els treballadors que vulguin anar a treballar puguin exercir aquest dret sense dificultats.
Per la seva banda, Aragonès considera que els serveis mínims haurien de limitar-se als serveis essencials i ha argumentat que aquelles activitats que poden aturar-se durant un diumenge també haurien de poder fer-ho durant una jornada de vaga.