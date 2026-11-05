Jaume Collboni: "Els polítics no fan vaga"
Cafè d'idees
- L'alcalde de Barcelona condemna amb contundència els disturbis registrats a la ciutat durant les protestes de Blocus
- Collboni anuncia que tres persones multireincidents han ingressat a presó provisional en procediments amb personació de l'Ajuntament
L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha descartat secundar la vaga general convocada per al pròxim 11 de novembre, tot i que ha mostrat comprensió amb les reivindicacions que la motiven, especialment les relacionades amb l'habitatge i el cost de la vida.
En una entrevista al 'Cafè d'idees' de La 2Cat i Ràdio 4, el polític ha remarcat que un alcalde no pot participar-hi. Com a afiliat de la UGT, ha admès tenir "simpatia sindical i política" amb la mobilització, però ha insistit que la seva responsabilitat institucional passa per garantir el desenvolupament normal de la jornada.
Aldarulls de Blocus: alerta per la influència de xarxes i videojocs
Collboni ha tornat a condemnar amb contundència els disturbis registrats a Barcelona durant les protestes de Blocus i ha afirmat que els responsables afrontaran conseqüències judicials i patrimonials.
L'alcalde ha exposat que ha pogut parlar amb grups de joves després dels fets i ha identificat diversos factors comuns, entre els quals un sentiment de frustració i la influència dels entorns digitals."Hi ha una generació que configura la seva opinió del món només a través de les xarxes socials", ha advertit.
☕ Jaume Collboni assenyala el paper dels videojocs i les xarxes socials darrere els aldarulls de Barcelona 🗣️ "Hi ha fils conductors. És un públic especialment sensible per la manipulació que s'està produint a les xarxes" 📲 https://t.co/evDRSEW1bm https://t.co/xtS2dQUAV2— Cafè d'idees (@cafedidees_rtve) November 5, 2026
També ha assenyalat que molts joves són "especialment sensibles a la manipulació" que es produeix en aquests espais. Segons Collboni, les institucions, les famílies i el conjunt de la societat han de contribuir a oferir referents i límits davant d'aquests fenòmens.
L'Ajuntament es persona contra multireincidents i tres ja són a la presó
En l'àmbit de la seguretat, Collboni ha defensat les mesures impulsades per l'Ajuntament per combatre la multireincidència i ha assegurat que ja estan donant resultats. L'alcalde ha destacat que el consistori s'està personant com a acusacióparticular en causes contra delinqüents habituals que actuen a Barcelona.
Segons ha explicat, de les sis causes en què l'Ajuntament s'ha personat fins ara, tres dels acusats ja han ingressat a presó provisional. "Volem enviar un missatge molt clar: qui la fa la paga", ha afirmat.
🔴 Tres persones multireincidents han ingressat a presó provisional en procediments amb personació de l'Ajuntament de Barcelona: ho avança l'alcalde Jaume Collboni ▶️ Recupera l'entrevista de @GemmaNierga: https://t.co/1VECv8jbw8 https://t.co/9sQYl2wHU0— Cafè d'idees (@cafedidees_rtve) November 5, 2026
L'alcalde també ha celebrat que els judicis ràpids hagin recuperat la seva funció inicial. Ha recordat que alguns procediments que s'haurien d'haver resolt en poques setmanes arribaven a allargar-se més d'un any, però que ara tornen a celebrar-se amb més agilitat, fet que permet actuar amb més contundència contra els reincidents.
Malgrat la reducció dels delictes vinculats a la multireincidència, Collboni ha reconegut la preocupació ciutadana pels homicidis i assassinats dels darrers mesos. Per això, ha defensat endurir les penes per la tinença d'armes de foc, ja que considera que la legislació actual és insuficient. "Empatitzo amb aquesta alarma que es crea quan hi ha aquest tipus d'assassinats", ha afirmat. En aquest sentit, ha advertit que "no pot ser que la tinença d'armes de foc tingui tan poca pena" en comparació amb altres països europeus.
☕ Jaume Collboni defensa l'augment de penses per tinença d'armes de foc 🗣️ "Empatitzo amb aquesta alarma que es crea quan hi ha aquest tipus d'assassinats. No pot ser que la tinença d'armes de foc tingui tan poca pena" 📲 https://t.co/evDRSEW1bm https://t.co/OCuRkqDMGW— Cafè d'idees (@cafedidees_rtve) November 5, 2026
Sense data límit per a l'acampada de la plaça Catalunya
Sobre l'acampada instal·lada a la plaça Catalunya, l'alcalde ha descartat, de moment, qualsevol actuació per desallotjar-la. "És una protesta democràtica i pacífica", ha afirmat, tot assegurant que el consistori manté interlocució amb els participants i segueix l'evolució de la mobilització.
☕ Jaume Collboni diu que no tenen motius per "actuar" a l'acampada de la plaça Catalunya 🗣️ "El que no deixarem és que es punxi l'electricitat il·legalment" 📲 https://t.co/evDRSEW1bm https://t.co/vxY4A2l43I— Cafè d'idees (@cafedidees_rtve) November 5, 2026
Això sí, ha advertit que l'Ajuntament no permetrà conductes irregulars. "El que no deixarem és que es punxi l'electricitat il·legalment", ha remarcat.
Inspeccions i tancaments als supermercats de 24 hores
L'alcalde ha justificat les actuacions municipals contra diversos establiments de 24 hores després que una macroinspecció a Gràcia acabés amb 11 locals clausurats. Segons ha dit, l'Ajuntament ha dut a terme 17 operatius similars des de l'inici del mandat, amb més de 700 establiments inspeccionats i prop de 5.000 infraccions detectades.
Collboni ha assegurat que aquests negocis compleixen una funció per a molts veïns, però ha remarcat que això no els eximeix de complir la normativa laboral, sanitària, fiscal i de seguretat. A més, ha recordat que Barcelona ha suspès temporalment la concessió de noves llicències per a aquest tipus d'establiments mentre s'avalua la seva implantació a la ciutat.
Avala la sanció a l'agent de la Guàrdia Urbana
Collboni també s'ha pronunciat sobre la sanció imposada a un agent de la Guàrdia Urbana arran d'un expedient relacionat amb la negativa a continuar una atenció en català. L'alcalde ha expressat el seu suport a la decisió adoptada pels òrgans interns del cos i ha insistit que els servidors públics han de garantir els drets lingüístics de la ciutadania. "Els servidors públics s'han d'adreçar a la ciutadania en primera instància amb la llengua pròpia de Barcelona i de Catalunya, que és el català", ha afirmat.
☕ Jaume Collboni defensa la sanció a un agent de la Guàrdia Urbana de Barcelona arran d'una discussió lingüística 🗣️ "Els servidors públics s'han d'adreçar a la ciutadania en primera instància en català. És una excepció" 📲 https://t.co/evDRSEW1bm https://t.co/o0ukDJ9HoP— Cafè d'idees (@cafedidees_rtve) November 5, 2026
Tot i això, ha qualificat el cas d'"excepció" dins d'un cos policial que, segons ha destacat, presta un servei correcte al conjunt de la ciutadania.
Veu "conseqüent" la dimissió de Puente i alerta del risc de l'extrema dreta
En clau política, Collboni ha considerat que l'exministre de Transports, Óscar Puente, ha estat "conseqüent amb la seva forma de veure la política" després de presentar la dimissió arran de la crisi oberta per l'accident ferroviari d'Urda. Per a l'alcalde, la prioritat és recuperar la confiança de la ciutadania en els serveis públics i assumir responsabilitats quan aquesta confiança es veu afectada.
☕ Jaume Collboni considera que Puente "ha estat conseqüent amb la seva forma de veure la política" amb la dimissió 🗣️ "El més important que ha de fer un governant és transmetre confiança i seguretat en els serveis públics" 📲 https://t.co/evDRSEW1bm https://t.co/8rXocJJS9W— Cafè d'idees (@cafedidees_rtve) November 5, 2026
D'altra banda, ha celebrat la derrota dels republicans a les eleccions de mig mandat dels Estats Units perquè el seu president, Donald Trump, ha perdut el suport dels estatunidencs i en les dues cambres, el que dificultarà els dos anys que té endavant de legislatura.
Així mateix, ha qualificat el succés de "victòria moral" dels demòcrates i ha advertit dels riscos que, al seu parer, comporta l'arribada de l'extrema dreta a les institucions. Segons Collboni, els governs d'aquesta orientació política no resolen els problemes quotidians de la ciutadania i contribueixen a deteriorar la convivència, els drets i la confiança en el sistema democràtic.
☕ Jaume Collboni celebra la "victòria moral" dels demòcrates nord-americans 🗣️ "Els alcaldes demòcrates de les grans ciutats han estat resistint aquestes polítiques xenòfobes i d'odi. És un gran missatge d'esperança" 📲 https://t.co/evDRSEWz0U https://t.co/1zhwvMi5jk— Cafè d'idees (@cafedidees_rtve) November 5, 2026
Per aquest motiu, vol que els socialistes obtinguin un bon resultat en les pròximes eleccions generals del 29 de novembre i es mostra esperançat que això succeeixi després de les derrotes electorals de Flávio Bolsonaro, al Brasil, i de Trump