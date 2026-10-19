El càncer de mama afecta 1 de cada 8 dones
- La detecció precoç permet assolir una supervivència superior al 90% dels casos
- La IA guanya força com a eina de suport per detectar nous casos i metàstasi
El càncer de mama afecta 1 de cada 8 dones a Espanya. A Catalunya, la supervivència de les pacients amb aquesta malaltia és del 89,3% cinc anys després del diagnòstic, la segona més alta entre tots els tipus de càncer, segons dades del Departament de Salut.
Durant el 2025, es van diagnosticar 5.630 casos de càncer de mama a Catalunya, fet que representa el 29% de tots els tumors diagnosticats en dones. D'aquesta xifra, gairebé el 82% corresponia a dones de més de 50 anys.
Pel que fa a la mortalitat, Salut estima que el càncer de mama va causar 1.069 defuncions durant el 2025. Les taxes d'incidència i mortalitat s'han mantingut estables durant els darrers deu anys, ja que l'increment del nombre de casos ha estat proporcional a l'augment de la població, segons el departament.
Detecció precoç
Salut i els especialistes recorden la importància del diagnòstic precoç davant del tumor més freqüent entre les dones. Asseguren que detectar-lo en fases inicials és determinant i permet assolir una supervivència superior al 90%. Així mateix, la mamografia és la prova que millor garanteix la detecció dels tumors en estadis inicials, complementada amb ecografies en les dones més joves. També recorden la necessitat de la prevenció i de no oblidar l'autoexploració.
El Programa de cribratge de Salut detecta cada any prop de 1.200 nous casos. Durant el 2024, el Programa de detecció precoç va identificar 1.427 casos.
El Programa de detecció precoç del càncer de mama de Catalunya s'adreça a dones d'entre 50 i 69 anys, a qui es convida a fer-se una mamografia cada dos anys. L'objectiu és identificar possibles tumors en fases inicials, fins i tot abans que apareguin els símptomes.
Durant el 2025, les regions sanitàries de Barcelona Nord, Barcelona Ciutat i Barcelona Sud van concentrar el 63% dels casos de càncer de mama. A la resta del territori català, se'n van estimar 2.089 casos.
La IA, nova eina de suport als radiòlegs
La Universitat Pompeu Fabra, juntament amb investigadors vinculats a l'Hospital Tortosa Verge de la Cinta, la Universitat Rovira i Virgili i l'Institut de Recerca Biomèdica Catalunya Sud, han participat en la recerca d'un nou model d'intel·ligència artificial (IA) per detectar la metàstasi del càncer de mama en zones properes al pit, concretament als ganglis de l'aixella.
El model d'aprenentatge automàtic integra dades de la resposta immunitària amb informació clínica i patològica. L'estudi constata que aquesta resposta immunitària és un factor clau per determinar si hi ha o no metàstasi en el càncer de mama luminal, un dels més freqüents.
Cal destacar que el nou model encara no s'avalua de manera rutinària en la pràctica clínica.
Aquest sistema no té valor predictiu. Per tant, no permet anticipar si una pacient desenvoluparà metàstasi, però sí determinar quines variables clíniques i immunològiques s'associen a la presència de metàstasi a l'aixella.
Fins ara, el gangli limfàtic s'analitzava principalment per determinar si contenia o no cèl·lules tumorals. Aquesta investigació, però, demostra que els ganglis sense metàstasi també aporten informació útil per entendre millor el comportament de la malaltia.
Aquest model d'IA no és l'únic que s'utilitza en la investigació del càncer de mama. El passat febrer, l'Hospital del Mar de Barcelona va anunciar el desenvolupament del primer programari públic d'IA a Espanya per a la detecció d'aquesta malaltia: AI WaveMar.
Tal com ha explicat Natalia Arenas, metgessa adjunta del servei de radiologia de l'Hospital del Mar, en una entrevista al 'Cafè d'idees' de La 2Cat i Ràdio 4, els investigadors van entrenar l'algorisme amb més de 50.000 imatges de mamografies perquè aprengués a reconèixer patrons de sospita.
“🏥 Aquest dilluns és el #DiaInternacionalCàncerMama. 👉 L' @hospitaldelmar desenvolupa el primer software públic d'IA en detecció d'aquest tipus de tumor al país | @cafedidees_rtve https://t.co/jE7YGHgoJR“— RTVE Notícies (@rtvenoticies) October 19, 2026
AI WaveMar analitza les imatges i assigna una probabilitat de sospita, a més d'assenyalar amb àrees de color les zones que considera potencialment sospitoses.
Arenas ha defensat que la IA ajuda a fer "més visibles els signes subtils del càncer" i ha assegurat que no prendrà la feina als especialistes. Segons la radiòloga, l'eina "no substitueix el radiòleg, sinó que complementa la seva feina".
També ha xifrat en un 93% la taxa de detecció d'imatges amb càncer. Gràcies a aquest model d'aprenentatge, els investigadors han observat una tendència a reduir les biòpsies innecessàries.
A més, ha exposat que, malgrat els elevats costos comercials de moltes eines d'IA, aquest sistema no depèn de llicències comercials. L'objectiu és que AI WaveMar funcioni de manera segura i es converteixi en una eina de governança pública.
La intel·ligència artificial guanya cada vegada més pes en la investigació científica, ja que permet avançar més ràpidament en la detecció de patrons. A Catalunya, en el cas del càncer de mama, l'Hospital Clínic de Barcelona va ser un dels centres pioners a incorporar aquesta tecnologia.