Han de poder obrir les botigues tots els diumenges de l'any?
- Botiguers i associacions consideren que el canvi d'hàbits de consum justifiquen estendre a tot l'any la mesura que ara només s'aplica a l'estiu
- Les vendes en línia donen una mica d'aire al comerç local gràcies a la recollida de paquets
Des del mes de maig hi ha botigues de Barcelona que han obert cada diumenge a les zones turístiques. És el quart any que ho fan, fruit d'un acord amb les administracions, i la valoració per part dels comerciants és molt positiva. De fet, part del sector demana estendre aquesta mesura a la resta de l'any i poder obrir tots els diumenges.
Actualment, la regulació catalana aprovada per la Generalitat només permet obrir els diumenges entre el 15 de maig i el 15 de setembre i amb un horari també limitat, de les 12 del migdia a les 8 del vespre. Ara bé, també hi ha èpoques d'alta demanda comercial en què s'estableixen períodes d'excepcionalitat. El més conegut és el de la campanya de Nadal quan els comerços poden obrir en dies festius i diumenges durant força setmanes fins a final d'any. Enguany serà a partir del 29 de novembre.
Bona part del petit comerç està en contra d'aquesta mena de calendari, però les grans superfícies i algunes franquícies no deixen de pressionar a les administracions perquè prioritzin l'activitat comercial per damunt del descans dels treballadors del sector. Un dels arguments que fan servir els partidaris de la liberalització és que el creixement del comerç en línia facilita que les botigues petites puguin competir en millors condicions.
Comerços locals que distribueixen paquets
Precisament, el comerç per Internet ha obert una nova via d'ingressos per a les botigues tradicionals. Centenars d'establiments de barri a Catalunya s'han convertit en punts de recollida de compres fetes en línia. Més enllà del que perceben per cada lliurament, l'activitat els genera més afluència de gent a la botiga. Es calcula que un 30% dels punts de recollida són botigues de barri.
En José Manuel Zamora regenta un petit establiment de llaminadures i va estrenar-se en el món de la logística fa 8 mesos. Assegura que gestiona uns 40 paquets diaris i s'embutxaca entre 30 i 80 cèntims per cada repartiment.
Tot i que hi ha comerciants que s'ofereixen a lliurar paquets a domicili, la majoria els entrega al client a la seva botiga. Segons dades del sector, més de la meitat de persones que van a buscar un paquet acaba fent també alguna compra addicional al comerç local.
Segons Bernardo López, responsable d'Amazon Pickup and Delivery a Espanya, el sistema de punts de recollida local permet més flexibilitat i que cadascú decideixi quan i on rebre la comanda. Per a objectes petits pot arribar a ser més eficient que l'entrega a domicili perquè evita haver d'estar a casa pendent de l'arribada del transportista.
Afegeix que el 20% dels clients de la botiga en línia més gran del món ja utilitza aquest mètode, que no només millora l’experiència de compra sinó que també injecta diners a les botigues de barri.
Diferents models de negoci a les floristeries
Un sector que també s'enfronta cada vegada més a la competència de les compres en línia és el de les flors. Les botigues tradicionals conviuen amb les grans empreses que ofereixen serveis com subscripcions. Grans i petits coincideixen, però, que hi ha espai per tothom.
La Raquel manté viva una de les floristeries mes antigues de Barcelona, amb gairebé 90 anys a les esquenes i que fa entre 15 i 20 vendes cada dia. Una foto de la fundadora en presideix el mostrador i diu que li agrada pensar que els vigila. El nom li va donar l'antic circ Olímpia, avui desaparegut. Ara espera que alguna de les seves filles, encara joves, vulgui continuar el negoci algun dia, però és optimista.
L'altra cara de la moneda són empreses nascudes a la xarxa i que satisfan els hàbits de consum de les noves generacions i el ràpid ritme de vida actual. Tot i que també venen a granel, el nucli de la seva activitat és el model de subscripció. En campanyes o dies especials, com per Sant Jordi o el Dia de la Mare, reben unes 10.000 comandes i arriben a empaquetar 120.000 flors. Asseguren que no competeixen amb el model tradicional, sinó que són més aviat un complement que s'adreça a un altre tipus de consumidor.