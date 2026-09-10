El Tram recupera el servei entre Verdaguer i Sant Adrià del Besòs
- El Servei de la T4 es repren en la seva totalitat aquest dilluns després de dos mesos d'obres
- Les afectacions de la T5 i T6 quedaran limitades al tram entre Glòries i Sant Martí de Provençals
Bones notícies pels usuaris del Trambesòs, que recupera el servei a partir del dilluns 14 de setembre entre Verdaguer, Glòries i Sant Adrià de Besòs. Això permetrà restablir completament la circulació de la línia T4 després de les obres dels mesos de juliol i agost.
Així, les restriccions al servei quedaran limitades a les línies T5 i T6, amb un tall parcial entre les estacions de Glòries i Sant Martí de Provençals. L'objectiu és minimitzar l'impacte sobre els usuaris mentre continuen els treballs pendents.
Proves superades abans de la reobertura
Durant aquesta setmana s'han dut a terme proves d'energia, traçat, senyalització, comunicacions i recorregut comercial per garantir el correcte funcionament del tramvia. També s'ha desplegat personal informatiu per comunicar els canvis a peu de xarxa.
Segons l'Ajuntament de Barcelona i l'Autoritat del Transport Metropolità (ATM), les obres de desdoblament i millora del Trambesòs i d'urbanització de la Gran Via avancen segons el calendari previst. Els treballs, iniciats l'octubre de 2025, tenen prevista la seva finalització durant la primavera de 2027.
Aquest divendres també es reobre al trànsit la calçada costat muntanya de la Diagonal entre Llacuna i Badajoz. La mesura permet recuperar els recorreguts habituals de les línies de bus 7, N7, H12 i N2 en sentit Llobregat i reobrir el carril bici de doble sentit en aquest àmbit.
Transformant la mobilitat a l’entorn de Glòries
Els treballs del Trambesòs formen part de la segona fase de transformació de l’entorn de Glòries, amb l’objectiu d’ordenar i optimitzar la convivència entre tramvies, vianants, autobusos, carrils bici i vehicles privats. El projecte actua en un dels punts més complexos de la ciutat, la cruïlla entre la Gran Via, l’avinguda Diagonal i el carrer de Badajoz, i situa els vianants com a prioritat principal.
La reforma millorarà significativament la mobilitat a peu amb nous passos de vianants al carrer de Badajoz, que connectaran directament la plaça de les Glòries amb la Gran Via i la rambla central de la Diagonal. A més, la concentració de totes les vies del tramvia a la banda mar de la Diagonal entre Badajoz i Ciutat de Granada facilitarà els moviments a la intersecció, especialment per als vianants, els tramvies i els vehicles que giren cap al carrer d’Independència, eliminant conflictes amb el pas del tramvia.