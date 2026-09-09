Barcelona reforça la prevenció del suïcidi amb 44 noves actuacions
- La ciutat posarà en marxa una nova estratègia fins al 2032 d'acompanyament i detecció precoç
- El pla inclou un mapa dels punts de risc a l'espai públic i noves mesures de suport comunitari
Barcelona vol avançar en la prevenció del suïcidi amb una estratègia que busca actuar abans que les situacions de patiment emocional acabin desembocant en una crisi.
En aquesta línia, l'Ajuntament ha presentat el nou full de ruta per al període 2026-2032, que amplia l'abordatge de la conducta suïcida i posa el focus en la detecció primerenca, l'acompanyament i la reducció dels factors de risc.
La iniciativa arriba després d'uns anys en què les ideacions i les temptatives han augmentat a la ciutat. Les últimes dades disponibles de l'Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB) indiquen que el 2024 es van registrar 1.128 episodis d'ideació suïcida i 860 temptatives. Pel que fa a les morts, l'any 2023 en van morir 117 persones residents només a la ciutat de Barcelona.
Una mirada més àmplia
La nova estratègia vol actuar abans que es produeixi una crisi greu i incidir sobre els factors que poden augmentar la vulnerabilitat de les persones. Entre aquests elements hi ha la soledat no desitjada, l'aïllament social, les desigualtats, les condicions de vida, les relacions personals o la manca de xarxes de suport.
L'objectiu és reforçar els factors protectors i aconseguir que les persones que necessiten ajuda puguin ser identificades i acompanyades com més aviat millor.
La regidora de Salut de Barcelona, Marta Villanueva, ha reivindicat la necessitat de parlar del suïcidi sense estigmes: "trencar el tabú que envolta el suïcidi". Segons ha assenyalat, l'estigma continua sent una de les barreres que dificulten una resposta adequada davant dels problemes de salut mental.
La nova estratègia de prevenció s'articula al voltant de tres grans eixos i deu objectius, que es desenvoluparan inicialment mitjançant un pla d'acció amb 44 actuacions.
Prevenció des de l'entorn
El primer eix aposta per reforçar la prevenció i la sensibilització de la ciutadania. Una de les finalitats és potenciar els factors protectors i reduir aquells elements que poden afavorir les conductes suïcides, especialment entre les persones i els col·lectius en situació de més vulnerabilitat.
En aquest àmbit també es preveu treballar amb els entorns comunitaris i els mitjans de comunicació per afavorir una aproximació més adequada al fenomen. La ciutat vol, alhora, identificar i reduir situacions de risc en determinats espais públics mitjançant mesures de protecció, informació i dissuasió.
Una de les actuacions més destacades és la creació d'un mapa dels punts de risc de l'espai públic. A partir d'aquesta informació, l'Ajuntament estudiarà quines mesures preventives poden ser més adequades en cada indret, com ara barreres físiques o la instal·lació de senyalització amb informació sobre els recursos d'ajuda disponibles.
Aquesta xarxa d'espais comunitaris segurs i protectors inclou, per exemple, els casals de barri. Equipaments que podran tenir un paper important en la detecció de situacions de risc i en l'acompanyament de persones que travessin moments de vulnerabilitat.
Pla de detecció
La prevenció no quedarà restringida només als serveis sanitaris de salut mental. L'Ajuntament vol reforçar la capacitat de detecció dels professionals que treballen en contacte directe amb la ciutadania i establir circuits d'actuació més clars i àgils.
En aquest sentit, es preveu formar els docents dels centres educatius en conducta autolítica, especialment en un context en què les ideacions i les temptatives tenen una incidència especialment elevada entre la població jove.
També es crearà un protocol específic per als professionals que intervenen en situacions de desnonament amb risc de conducta suïcida, amb l'objectiu de facilitar la detecció i la resposta davant possibles situacions de crisi.
La nova estratègia vol garantir, a més a més, que els recursos de suport siguin accessibles per a persones de procedències diverses. Per aquest motiu, el Telèfon de Prevenció del Suïcidi i el Xat de Suport Emocional per a Joves incorporaran serveis de traducció i mediació lingüística i cultural.
Els més vunerables
Les dades de l'ASPB posen de manifest que la conducta suïcida no respon a un únic patró. Les ideacions i les temptatives són més habituals entre dones i persones joves, mentre que les morts per suïcidi es concentren principalment entre homes i persones de més edat.
L'informe La Conducta Suïcida a Barcelona 2024 analitza per primera vegada de manera conjunta l'evolució de les ideacions, les temptatives i els suïcidis a la ciutat entre el 2017 i el 2024. Les dades indiquen que les ideacions i les temptatives van augmentar especialment a partir del 2021, sobretot entre la població jove.
La comparació amb els anys previs a la pandèmia evidencia encara més els canvis i la urgència. El 2019 es van registrar 527 episodis d'ideació suïcida i 577 temptatives, davant dels 1.128 i 860 casos, respectivament, comptabilitzats el 2024.
Coordinació i coneixement
L'estratègia fins al 2032 s'estructura en tres grans àmbits: la prevenció i la sensibilització; la detecció i la continuïtat de l'atenció, i finalment la coordinació, l'avaluació i la millora del coneixement.
Aquest últim punt busca disposar de dades més completes sobre la conducta suïcida i sobre l'ús dels recursos disponibles. L'Ajuntament també vol impulsar noves línies de recerca que permetin entendre millor el fenomen i adaptar les polítiques de prevenció a la realitat de la ciutat.
La iniciativa s'emmarca en el Pla de Salut Mental de Barcelona 2023-2030 i coincideix amb la proximitat del Dia Mundial per a la Prevenció del Suïcidi, que se celebra aquest 10 de setembre.
Amb aquesta nova estratègia, Barcelona planteja una resposta a llarg termini i que no esperi a l'últim moment: detectar abans, acompanyar millor i intervenir també sobre les circumstàncies socials i comunitàries que poden estar darrere del patiment emocional.
Entre el 2020 i l'agost de 2026, el telèfon ha atès més de 32.000 trucades, mentre que el xat per a joves ha gestionat gairebé 27.000 converses des de la seva posada en marxa el 2022. En paral·lel, més de 3.500 professionals han rebut formació en prevenció de la conducta suïcida.