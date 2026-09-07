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Les notícies de RTVE Catalunya

Un traspàs de productes químics deixa tres ferits a la Universitat Rovira i Virgili

  • Set dotacions dels Bombers i tres ambulàncies del SEM s'han mobilitzat fins al campus de la URV a Tarragona
  • L'accident ha desencadenat una deflagració provocant cremades als ferits
Ambulàncies del SEM aparcades en un pàrquing exterior
Ambulàncies del SEM aparcades en un pàrquing exterior
Yasmina Naranjo Wilson
Yasmina Naranjo Wilson

Una explosió de productes químics al laboratori de pràctiques de la Facultat de Química de la Universitat Rovira i Virgili, a Tarragona, deixa tres persones ferides del PTGAS (Personal Tècnic, de Gestió i d'Administració i Serveis). Aquest col·lectiu de treballadors són els encarregats de donar suport, assistència, assessorament i gestió administrativa, tècnica i econòmica a la universitat.

Dos dels ferits, un home i una dona de mitjana edat, es troben en estat greu a l'Hospital Joan XXIII. La tercera víctima, una dona de menys gravetat, ha estat atesa a l'Hospital de Santa Pau i Santa Tecla de Tarragona.

L'incident s'ha produït a dins de la vitrina del laboratori de bioquímica durant el traspàs d'àcid nítric d'un recipient a un altre, segons han informat els Bombers de la Generalitat.

Un experiment de química fallit causa tres nens ferits en una escola de Porqueres
Un experiment de química fallit causa tres nens ferits en una escola de Porqueres

L'avís s'ha rebut rebut a les 9:17 hores, quan els Bombers de la Generalitat s'han desplaçat amb set dotacions, conjuntament amb tres ambulàncies del SEM.

La deflagració ha causat cremades a les persones afectades i ha provocat danys materials a la zona del laboratori, tot i que les primeres inspeccions descarten grans afectacions estructurals a l'edifici.

La sala ha estat evacuada i, de moment, la zona ha quedat restringida fins a nou avís.

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