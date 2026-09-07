Un traspàs de productes químics deixa tres ferits a la Universitat Rovira i Virgili
- Set dotacions dels Bombers i tres ambulàncies del SEM s'han mobilitzat fins al campus de la URV a Tarragona
- L'accident ha desencadenat una deflagració provocant cremades als ferits
Una explosió de productes químics al laboratori de pràctiques de la Facultat de Química de la Universitat Rovira i Virgili, a Tarragona, deixa tres persones ferides del PTGAS (Personal Tècnic, de Gestió i d'Administració i Serveis). Aquest col·lectiu de treballadors són els encarregats de donar suport, assistència, assessorament i gestió administrativa, tècnica i econòmica a la universitat.
Dos dels ferits, un home i una dona de mitjana edat, es troben en estat greu a l'Hospital Joan XXIII. La tercera víctima, una dona de menys gravetat, ha estat atesa a l'Hospital de Santa Pau i Santa Tecla de Tarragona.
L'incident s'ha produït a dins de la vitrina del laboratori de bioquímica durant el traspàs d'àcid nítric d'un recipient a un altre, segons han informat els Bombers de la Generalitat.
L'avís s'ha rebut rebut a les 9:17 hores, quan els Bombers de la Generalitat s'han desplaçat amb set dotacions, conjuntament amb tres ambulàncies del SEM.
La deflagració ha causat cremades a les persones afectades i ha provocat danys materials a la zona del laboratori, tot i que les primeres inspeccions descarten grans afectacions estructurals a l'edifici.
La sala ha estat evacuada i, de moment, la zona ha quedat restringida fins a nou avís.