Un experiment de química fallit causa tres nens ferits en una escola de Porqueres
- Dos dels alumnes es troben en estat greu i han estat traslladats a l'hospital Vall d'Hebron amb helicòpter
- L'altre infant ferit, en estat lleu, se l'ha derivat a l'hospital Trueta
Tres nens de l'escola l'Entorn de Porqueres (Pla de l'Estany han resultat ferits amb cremades quan realitzaven un experiment de química a l'exterior del centre. Els alumnes estaven fent la classe al pati de l'escola on s'ha produït l'accident. Fins al lloc dels fets, s'han activat dos helicòpters medicalitzats, cinc ambulàncies i un equip de psicòlegs.
Dos dels alumnes es troben en estat greu i han estat traslladats amb helicòpter a la unitat de cremats de la Vall d'Hebron i l'altre ferit més lleu ha estat derivat a l'hospital Trueta.
Els Mossos d'Esquadra estan ja investigant les causes de l'accident. Segons el director territorial d'Educació es tractava d'un experiment senzill que consistia a barrejar diferents productes, un d'ells alcohol, i que ja s'havia fet en altres ocasions a l'escola. En aquesta activitat, hi participava la meitat de la classe, uns 10 alumnes, i que els tres ferits eren els que estaven més a prop.
El conseller de Presidència, Albert Dalmau, qui té assumida la representació d'Educació per la convalescència d'Esther Niubó, ha confirmat l'activació dels equips d'emergències que han atès als ferits. "Desitgem una ràpida recuperació als infants afectats", ha expressat en una publicació a X, així com també ha agraït "la tasca de tots els cossos de seguretat i als docents que han actuat amb rapidesa i coordinació".
