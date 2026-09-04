Volkswagen aprova una retallada de 50.000 llocs de treball i manté la incertesa sobre el futur de Seat
- El Grup Volkswagen aprova per unanimitat un pla de reestructuració fins al 2030 que preveu reduir a la meitat la seva oferta de models
- La companyia no concreta quin serà el futur de Seat, i genera desconcert per l'impacte que podria tenir sobre la planta de Martorell i l'ocupació
El Consell de Supervisió del Grup Volkswagen ha aprovat aquest dijous per unanimitat el seu Pla de Futur 2030, una estratègia de transformació que contempla la supressió de 50.000 llocs de treball a escala global i una profunda reorganització industrial per reforçar la competitivitat del grup.
Segons ha informat la companyia, l'ajust respon a l'excés de capacitat productiva existent a Europa, als canvis tecnològics del sector automobilístic i a l'augment de la competència internacional, especialment en el mercat dels vehicles elèctrics. La companyia també admet que la seva capacitat de producció a Europa supera actualment la demanda en més de 500.000 vehicles anuals, una situació que ha portat a replantejar el futur d'algunes de les seves instal·lacions.
Volkswagen defineix el programa com la transformació més ambiciosa de la seva història. El grup considera necessari adaptar la dimensió de la plantilla a la realitat econòmica del sector i inclou en la retallada tant personal operatiu com càrrecs directius.
Sense referències a Seat
Malgrat l'abast de la reestructuració, el comunicat oficial no fa cap menció específica a Seat ni a la planta de Martorell.
L'absència de referències a la marca catalana alimenta els interrogants sobre el seu futur dins del grup alemany. En paral·lel, diverses informacions apunten a una possible redefinició del paper de Seat davant l'expansió de Cupra, actualment la marca amb més projecció comercial del grup a l'Estat.
Preocupació política a Catalunya
L'anunci ha provocat reaccions immediates a Catalunya. Esquerra Republicana ha reclamat a Volkswagen garanties sobre la continuïtat de Seat i ha recordat que les administracions públiques han destinat "milers de milions d'euros" a l'electrificació de la planta de Martorell.
La formació considera que Seat és una peça estratègica de la indústria catalana i ha demanat a la multinacional que preservi tant la marca com l'activitat productiva i l'ocupació vinculada a la fàbrica.
Illa promet defensar la indústria catalana
Per la seva banda, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha assegurat que el Govern farà "tot el que faci falta" per protegir la indústria i els llocs de treball davant la possibilitat que Seat pugui desaparèixer com a marca en els pròxims anys.
Illa ha explicat que manté un contacte permanent amb els responsables de Volkswagen i Seat a Catalunya i ha remarcat la importància estratègica que té la planta de Martorell per a l'economia catalana.
Quatre plantes alemanyes en el punt de mira
El pla identifica quatre fàbriques alemanyes de Volkswagen amb un futur incert: Emden, Zwickau, Hannover i Neckarsulm.
L'empresa assenyala que, amb l'actual escenari de mercat, no es pot garantir una assignació competitiva de producció per a aquestes plantes més enllà de la pròxima dècada. Tot i això, assegura que estudiarà usos alternatius per a les instal·lacions afectades.
A més de la reducció de plantilla, Volkswagen preveu retallar aproximadament un 50% la seva cartera de models abans del 2035 i simplificar-ne l'oferta en un 75%.
La companyia aposta per concentrar-se en els vehicles amb més demanda i rendibilitat, reforçar la seva presència a l'Amèrica del Nord i adaptar la seva estratègia al mercat xinès, considerat clau per al creixement futur del grup.