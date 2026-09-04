Com activar l’idCAT Mòbil per a La Meva Salut?
- La Meva Salut eliminarà gradualment les contrasenyes per reforçar la seguretat de les dades sanitàries i apostar per sistemes d’identificació més robustos.
- Els ciutadans poden obtenir l’idCAT Mòbil per internet o presencialment i utilitzar-lo per accedir als seus informes mèdics, receptes, cites i altres serveis digitals de salut.
L’accés a La Meva Salut canviarà de manera definitiva durant els pròxims mesos. La Generalitat ha iniciat la transició cap a un model d’identificació més segur que deixarà enrere les contrasenyes tradicionals i potenciarà l’ús de l’idCAT Mòbil, una eina que ja s’utilitza en nombrosos tràmits públics.
L’objectiu és reforçar la protecció de les dades personals i sanitàries dels ciutadans després de l’increment de les exigències en matèria de ciberseguretat. Per aquest motiu, les claus d’accés convencionals desapareixeran progressivament i els usuaris hauran de familiaritzar-se amb nous sistemes d’autenticació.
Què canvia a La Meva Salut?
La transformació serà gradual. A partir del 15 de setembre ja no es podran generar noves contrasenyes per accedir al portal sanitari. Les claus que ja estiguin actives continuaran funcionant fins que caduquin, però el model quedarà definitivament substituït el gener del 2027.
A partir d’aquell moment, l’idCAT Mòbil, juntament amb altres sistemes d’identificació digital com el DNI electrònic o els certificats digitals reconeguts, es convertirà en la via habitual d’accés a La Meva Salut.
Per què es fa aquest canvi?
La plataforma emmagatzema informació especialment sensible, com ara històries clíniques, resultats de proves mèdiques, tractaments farmacològics o visites programades.
Per aquest motiu, el Departament de Salut aposta per mecanismes que permetin verificar la identitat de l’usuari amb més garanties que una contrasenya fixa. Els codis d’un sol ús, que caduquen al cap de pocs minuts, redueixen el risc de suplantacions i accessos no autoritzats.
Què és l’idCAT Mòbil?
L’idCAT Mòbil és un sistema d’identificació digital gratuït que associa el document d’identitat d’una persona amb el seu telèfon mòbil.
Quan l’usuari vol accedir a un servei, rep un codi temporal d’un sol ús mitjançant SMS. Aquest codi té una validesa limitada i només es pot utilitzar una vegada.
A més de La Meva Salut, també permet fer tràmits amb administracions públiques catalanes sense necessitat d’instal·lar certificats digitals.
Qui pot obtenir-lo?
Poden sol·licitar l’idCAT Mòbil les persones majors de 16 anys que disposin d’un document identificatiu vàlid i un número de telèfon mòbil.
Per completar el procés, habitualment es necessita:
- DNI
- TIE
- Passaport (en alguns casos)
- Número de telèfon mòbil personal
Com registrar-se a l’idCAT Mòbil per internet?
El procediment es pot fer completament en línia.
Pas 1: Iniciar la sol·licitud
Cal accedir al portal oficial de l’idCAT Mòbil i seleccionar l’opció de registre.
Pas 2: Identificar-se
L’usuari haurà d’indicar quin document d’identitat té disponible i introduir les dades que li demani el sistema.
Pas 3: Verificar el mòbil
Per confirmar la identitat, s’envia un codi al número de telèfon facilitat durant el registre.
Pas 4: Finalitzar l’alta
Segons el tipus de document presentat, el sistema pot validar la identitat automàticament o requerir una verificació addicional, com ara una videoidentificació.
Un cop aprovada la sol·licitud, l’idCAT Mòbil queda activat.
Es pot fer presencialment?
Sí. Les persones que prefereixin assistència presencial poden tramitar l’alta en una Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC) o en punts habilitats per la Generalitat.
Aquesta opció és especialment útil per a persones que no disposen de les eines necessàries per completar el procés digital o tenen dificultats tecnològiques.
Com accedir a La Meva Salut amb l’idCAT Mòbil?
Una vegada activat, el procés és senzill:
- Entrar a La Meva Salut des del web o l’aplicació.
- Seleccionar l’opció idCAT Mòbil.
- Introduir el document identificatiu i el número de telèfon associat.
- Rebre el codi de verificació.
- Introduir-lo a la pantalla d’accés.
En alguns tràmits especialment sensibles es podrà demanar informació addicional per reforçar la identificació.
Què passa amb la gent gran i les persones dependents?
Un dels principals dubtes generats pel canvi és l’impacte sobre les persones amb menys competències digitals.
Per facilitar les gestions, Salut preveu reforçar les opcions de representació digital, que permetran que una persona autoritzada pugui gestionar determinats tràmits en nom d’un familiar o persona dependent.
Els menors d’edat i les persones sota tutela continuaran disposant de sistemes específics de representació adaptats a la seva situació.
Altres formes d’identificació
A més de l’idCAT Mòbil, actualment també es pot accedir a certs serveis mitjançant:
- DNI electrònic
- Certificats digitals reconeguts
La Generalitat també treballa per ampliar en el futur les opcions disponibles amb sistemes d’identificació ja utilitzats per altres administracions.
Recomanacions per no perdre l’accés
Els experts recomanen no esperar a l’últim moment per activar l’idCAT Mòbil.
També és important comprovar que el número de telèfon vinculat és correcte, ja que serà imprescindible per rebre els codis de verificació necessaris per entrar a La Meva Salut.