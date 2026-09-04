Un de cada cinc municipis obligats a tenir pla d'inundació encara no en tenen
- El 34% el té pendent de revisió i actualització, el 48% el té homologat i vigent
- Els municipis tenen fins a finals d'any per complir els requisits
Un total de 120 municipis catalans obligats a disposar d'un pla d'actuació municipal davant el risc d'inundacions encara no l'han elaborat. La xifra representa el 20% del municipis que, segons el nou pla especial d'emergències per inundacions de Catalunya (INUNCAT) aprovat el passat mes de desembre, estan obligats a disposar d'aquest document.
Si se suma els municipis que disposen d'un document que ha de ser revisat per mantenir-se actualitzat, aquesta xifra arriba als 344 municipis catalans no compleixen actualment amb els requisits de vigència exigits, és a dir, més de la meitat (un 52%).
Les dades més recents publicades i públiques mostren que 311 municipis obligats tenen el pla homologat i vigent i representen un 48%. Entre ells hi ha grans ciutats com Barcelona, Girona, Sabadell, Terrassa, Manresa, Reus, Lleida o Mataró, així com nombrosos municipis amb risc fluvial, costaner o pluvial elevat.
Entre els municipis que haurien de disposar obligatòriament d'un pla d'inundació i encara no l'han elaborat hi ha algunes de les principals ciutats catalanes. És el cas de Badalona, la quarta ciutat de Catalunya en població; Mataró, capital del Maresme; Montcada i Reixac; Ripollet; Rubí; o Sant Pere de Ribes.
Els municipis que no en tenien abans del nou pla de finals de l'any passat i que se'ls va imposar aquesta obligació disposaven d'un any, és a dir, fins a finals de 2026, per adequar-se al canvi de la normativa i complir amb la seva obligació de disposar del Pla d’Actuació Municipal (PAM).
Més d'un terç tenen el document pendent de revisió
La situació més habitual és la dels municipis que disposen d'un pla aprovat però que han de revisar-lo perquè ha quedat desactualitzat. Aquesta és la situació de 224 municipis, més d'un terç dels que tenen l'obligació legal de comptar amb aquest instrument.
Entre els ajuntaments amb el pla pendent de revisió hi ha municipis com Amposta, Arenys de Mar, el Prat de Llobregat o l'Ametlla de Mar, alguns dels quals acumulen diversos anys sense actualitzar el document.
Diferents riscos segons les característiques del territori
L'obligació de disposar d'un pla d'inundació respon als riscos detectats en cada municipi. Les causes poden ser molt diverses: el risc fluvial associat a rius i rieres, el risc pluvial derivat de precipitacions intenses, el risc costaner, el risc relacionat amb preses i basses o les zones amb risc significatiu d'inundació.
La vigència d'aquests plans és considerada essencial per coordinar la resposta dels serveis d'emergència, establir protocols d'evacuació i definir els mecanismes d'avís a la població davant episodis d'inundacions.