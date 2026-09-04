10 persones intoxicades per monòxid de carboni en un vaixell atracat al Port de Barcelona
- El Servei d'Emergències Mèdiques ha atès a 19 afectats, i un d'ells es troba en estat crític a l'Hospital Clínic
- La Guàrdia Civil i la Capitania Marítima investiguen les causes dels fets
Deu persones han resultat intoxicades per monòxid de carboni en un vaixell atracat al Port de Barcelona. Els operaris es trobaven a la bodega de l'embarcació.
Els fets van tenir lloc cap a la mitjanit, en el marc d'un accident laboral al vaixell Ocean Euphrosine. La nau estava operant al Moll de l'Energia i havia fet una descàrrega d'olis vegetals.
El Servei d'Emergències Mèdiques (SEM) ha atès 19 afectats. Un d'ells es troba en estat crític i està ingressat a l'Hospital Clínic. Així mateix, un altre home està en estat greu i ha estat traslladat a l'Hospital Moisès Broggi, juntament amb quatre afectats menys greus.
D'altra banda, quatre persones presentaven símptomes lleus i han estat donades d'alta in situ. Pel que fa a les nou persones restants, han resultat il·leses.
En aquests moments, la Guàrdia Civil i la Capitania Marítima investiguen les causes dels fets, segons ha informat el Port de Barcelona.