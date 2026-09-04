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Les notícies de RTVE Catalunya

10 persones intoxicades per monòxid de carboni en un vaixell atracat al Port de Barcelona

  • El Servei d'Emergències Mèdiques ha atès a 19 afectats, i un d'ells es troba en estat crític a l'Hospital Clínic
  • La Guàrdia Civil i la Capitania Marítima investiguen les causes dels fets
Vista del Puerto de Barcelona con buques, grúas, contenedores (algunos con la marca MAERSK), vehículos y tanques de almacenamiento en el horizonte.
Aitana Molina

Deu persones han resultat intoxicades per monòxid de carboni en un vaixell atracat al Port de Barcelona. Els operaris es trobaven a la bodega de l'embarcació.

Els fets van tenir lloc cap a la mitjanit, en el marc d'un accident laboral al vaixell Ocean Euphrosine. La nau estava operant al Moll de l'Energia i havia fet una descàrrega d'olis vegetals.

Para todos los públicos 10 persones intoxicades per monòxid de carboni en un vaixell atracat al Port de Barcelona | LAURA MONILL
10 persones intoxicades per monòxid de carboni en un vaixell atracat al Port de Barcelona

El Servei d'Emergències Mèdiques (SEM) ha atès 19 afectats. Un d'ells es troba en estat crític i està ingressat a l'Hospital Clínic. Així mateix, un altre home està en estat greu i ha estat traslladat a l'Hospital Moisès Broggi, juntament amb quatre afectats menys greus.

D'altra banda, quatre persones presentaven símptomes lleus i han estat donades d'alta in situ. Pel que fa a les nou persones restants, han resultat il·leses.

En aquests moments, la Guàrdia Civil i la Capitania Marítima investiguen les causes dels fets, segons ha informat el Port de Barcelona.

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