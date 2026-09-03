La Banca Mòbil seguirà als pobles sense oficina fins al 2028
- La pròrroga permetrà mantenir el servei a 453 municipis catalans sense entitat bancària
- Més de 300.000 persones mantindran l'accés a serveis bancaris
La Generalitat de Catalunya ha prorrogat fins al 2028 el servei de Banca Mòbil, que gestionen CaixaBank i Caixa Enginyers. L'objectiu és garantir l'accés als serveis financers als municipis que no disposen d'oficina bancària física. Segons la Conselleria d'Economia i Finances, la continuïtat del servei respon a la bona acollida que ha tingut entre els usuaris.
La pròrroga permetrà mantenir el servei a 453 municipis catalans sense entitat bancària presencial durant dos anys més dels previstos inicialment. El contracte té un valor de 1,19 milions d'euros i assegura la continuïtat d'una xarxa de 13 oficines mòbils equipades amb caixers automàtics i personal especialitzat.
Com funciona la Banca Mòbil
Les oficines itinerants ofereixen serveis similars als d'una sucursal convencional. Els veïns poden retirar i ingressar diners, consultar saldos, fer transferències, domiciliar rebuts o obrir comptes bancaris. També reben assessorament personalitzat sobre productes financers, crèdits o hipoteques.
El servei està pensat especialment per combatre l'exclusió financera a les zones rurals. Actualment s'adreça a prop de 308.000 persones de 503 municipis, més de la meitat dels municipis catalans. No cal ser client de cap de les entitats prestadores per utilitzar-lo.
Segons les dades facilitades pel Govern, la posada en marxa de la Banca Mòbil de Catalunya ha contribuït a reduir de 298 a 33 els municipis sense cap servei bancari entre els anys 2023 i 2025. Les rutes es realitzen amb vehicles adaptats, accessibles i dotats de totes les mesures de seguretat exigides.
Es calcula que Catalunya ha perdut 5.961 oficines bancàries en els darrers 18 anys. Segons dades del Banc d’Espanya, ha passat de tenir 8.155 oficines el 2008 a 2.194 el 2022. Es tracta d’una tendència generalitzada a tota Europa que, en el cas de Catalunya, ha estat més intensa: mentre que el nombre d’oficines ha caigut un 41% a la Unió Europea i un 58% a l’Estat, a Catalunya el descens ha estat del 73%.