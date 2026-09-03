Més de 135.000 alumnes vulnerables sense beca menjador
- 135.648 infants i adolescents vulnerables quedaran fora de les beques menjador aquest curs
- El cost del menjador escolar universal representaria el 0,41% del PIB català, segons Educo
Molts infants i adolescents en situació de vulnerabilitat iniciaran el nou curs escolar sense accés a una beca menjador. L'ONG Educo alerta que més de 135.000 alumnes en risc de pobresa o exclusió social quedaran fora d'aquest suport, una situació que coincideix amb un nou augment del cost del servei i que, segons l'entitat, reforça la necessitat d'implantar un menjador escolar universal i gratuït.
La majoria dels afectats són estudiants de secundària
Segons els càlculs d'Educo, una gran part de l'alumnat vulnerable que no rep ajuda cursa l'ESO. L'entitat assenyala que molts instituts, especialment els públics, no disposen de servei de menjador, fet que dificulta l'accés a les beques.
Aquesta manca d'infraestructures deixa nombroses famílies sense possibilitat de sol·licitar l'ajut, tot i que els adolescents continuen necessitant una alimentació equilibrada durant la jornada escolar.
“🍽️ 135.000 alumnes vulnerables continuaran sense beca menjador a Catalunya— RTVE Notícies (@rtvenoticies) September 3, 2026
👉 El preu del menjador frega de mitjana els 8 euros per dia, una despesa de més de 1300€ anuals per infant | @Educo_ONG
➕ Info: https://t.co/zKDtghLAjm pic.twitter.com/JT2coBrsEU“
El cost del menjador continua augmentant
El preu màxim del menjador escolar tornarà a pujar aquest curs i se situarà en 7,83 euros diaris. Es tracta del quart increment consecutiu, una tendència que incrementa la pressió econòmica sobre moltes llars.
Per a una família, aquesta despesa pot arribar als 1.370 euros anuals per fill. Segons les estimacions de l'organització, una llar amb ingressos situats al llindar de la pobresa i amb dos menors usuaris del menjador hauria de destinar prop d'un 10% dels seus ingressos anuals a aquest servei si no rep cap ajuda.
Creix el suport al menjador universal
Davant aquest escenari, Educo insisteix que la millor resposta és avançar cap a un model de menjador universal i gratuït per a tot l'alumnat. La proposta coincideix amb un context de major consens institucional sobre aquesta qüestió.
El Parlament de Catalunya ja va instar el Govern, l'any 2025, a treballar per garantir la gratuïtat dels menjadors escolars en totes les etapes educatives. Paral·lelament, els comptes de la Generalitat per al 2026 incorporen una partida superior als 250 milions d'euros destinada a ajuts de menjador i transport escolar.
Una inversió equivalent al 0,41% del PIB
L'entitat calcula que assegurar el servei de menjador a tot l'alumnat d'infantil, primària, secundària i educació especial suposaria una inversió anual d'uns 1.365 milions d'euros. Segons Educo, aquesta despesa representaria el 0,41% del PIB català i permetria avançar cap a una major equitat educativa.
Tot i això, l'organització recorda que la inversió en educació a Catalunya continua per sota dels objectius establerts i de les mitjanes europees. La llei fixa que s'hi hauria de destinar el 6% del PIB, mentre que actualment només s'hi destina el 4,09%.