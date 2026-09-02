La Setmana del Llibre en Català s'obre al món digital en la seva 44a edició
- La cita literària incorpora un nou espai dedicat als prescriptors literaris digitals en català amb entrevistes diàries
- Del 18 al 27 de setembre els amants de la lectura podran gaudir de més de 350 activitats
Torna a Barcelona una nova edició de la Setmana del Llibre en Català. Aquest cop comptarà amb 332 expositors i més de 350 activitats repartides entre onze espais diferents al Passeig Lluís Companys.
Un nou àmbit?
L'esdeveniment cultural, que se celebrarà del 18 al 27 de setembre, vol promoure un any més l'ús de la llengua catalana, però en la seva 44a edició des de l'àmbit digital. La novetat d'enguany, impulsarà cada tarda una conversa amb un prescriptor literari digital, creadors de contingut que recomenen llibres i fan crítiques literàries a través dels seus perfils a les xarxes socials. Alguns dels que acudiran a La Setmana són: Mixa (Paraula de Mixa) Marta Sangrà (@mardellibres) Laia Santís (@vidaentrellibres) Roser Regolf (@lesulleresdellegir) Mar Isern (@contracoberta) Núria RibasSergi Purcet i Laia Bonjoch (@elsbookhunters) Ània Posada i Blanca Noguera (@lefki.b)
Aquesta iniciativa neix de la col·laboració de La Setmana del Llibre en Català amb La Casa de la Creació Digital, un projecte per impulsar el català a les xarxes. Cada tarda a les 18:00 h, la periodista Bet Molina entrevistarà un d'aquests anomenats booktubers, booktokers i bookstagrammers.
La cita reunià als amants de la literatura en una extensió de 9.000 metres quadrats on es podran gaudir d'un centenar de casetes amb 282 segells editorials provinents d'arreu de Catalunya. Més enllà de les converses, recitals, signatures, lliuraments de premis i homenatges, destaca la promoció de l'ús de la llengua en l'àmbit digital. Una àrea que fins ara no havia obtingut el seu racó ni el protagonisme dins de la Setmana del Llibre en Català, però que des de fa uns anys va guanyant cada cop més adeptes, sobretot entre el públic juvenil.
44 anys d'història
Des de l'any 1983 ha tingut lloc la cita literària cada mes de setembre a la ciutat. Ara, amb més de 40 anys de trajectòria es consolida com un lloc referent de trobada entre els lectors i un espai privilegiat per mostrar la riquesa i la diversitat de l'edició en català i la seva potència industrial, on es poden fer descobertes, compartir converses i tenir a l'abast tant les novetats com els llibres de fons i/o revistes publicades en català.
La Setmana del Llibre en català ja fa més de quatre dècades que no falla en la seva cita amb els lectors. Han estat més de quaranta anys en què, sense excepció fins i tot amb la pandèmia, s'ha celebrat un esdeveniment que va néixer amb molt pocs recursos i que, a poc a poc, ha anat creixent fins a convertir-se en un gran esdeveniment que promou la importància de llegir i comunicar-se en català.