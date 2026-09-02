La justícia obliga a retirar el runam salí del Cogulló després de 20 anys de litigi
- El TSJC desestima l'últim recurs de l'empresa i confirma l'obligació de retirar l'escombrera salina del Cogulló, a Sallent
- La decisió posa punt final a dues dècades de batalla judicial impulsada pels veïns del barri de la Rampinya
La justícia ha donat definitivament la raó als veïns de la Rampinya de Sallent en la llarga disputa per l'abocador salí del Cogulló. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha desestimat l'últim recurs presentat per ICL Iberia, antiga Iberpotash, i confirma l'obligació de desmantellar aquest dipòsit de residus procedents de l'activitat minera de sal.
El conflicte es remunta a l'any 2006, quan l'associació de veïns va iniciar un procés judicial per forçar l'Ajuntament de Sallent a actuar davant uns abocaments que, segons les resolucions judicials, no disposaven dels permisos urbanístics i ambientals necessaris.
20 anys de batalla judicial
La inacció municipal va portar el cas als tribunals. L'any 2014 un jutjat contenciós administratiu de Barcelona va donar la raó als veïns, una decisió que posteriorment van ratificar diverses resolucions del TSJC i del Tribunal Suprem.
Tot i això, els recursos presentats tant per l'empresa minera com pel consistori han anat ajornant l'execució de la sentència durant més de dues dècades. Amb l'última resolució judicial, ara correspon a l'Ajuntament de Sallent emetre l'ordre d'execució perquè es compleixi la decisió.
L'advocat de l'associació veïnal, Climent Fernàndez, assegura que fins ara no s'ha retirat material del dipòsit i reclama que es faci efectiu el mandat judicial.
El compromís d'ICL Iberia
Fonts d'ICL Iberia han manifestat que la companyia complirà la resolució judicial i seguirà el pla de restauració aprovat el juliol del 2018.
L'empresa recorda que els abocaments al Cogulló van cessar definitivament el juny del 2019 i que, des d'aleshores, la instal·lació es troba inactiva. El document de restauració preveu una retirada progressiva dels residus acumulats.
Un repte ambiental de grans dimensions
La magnitud del runam converteix la seva eliminació en una operació especialment complexa. El dipòsit acumula uns 45 milions de tones de residus salins, forma una muntanya d'uns 500 metres d'alçada i ocupa aproximadament quaranta hectàrees.
Segons les entitats ecologistes i veïnals, l'impacte va més enllà de l'afectació paisatgística. Les filtracions salines poden alterar la qualitat de les aigües de la zona i obliguen a incrementar els processos de tractament i potabilització de l'aigua.
Les dificultats per buidar el Cogulló
El pla de restauració contemplava reduir el dipòsit mitjançant la comercialització de la sal acumulada i, en cas que no fos possible vendre-la tota, dissoldre'n una part a través del sistema de conducció de salmorres.
Des de la plataforma MontSalat asseguren que aquestes mesures no han permès avançar al ritme previst i alerten que la infraestructura actual no té capacitat per absorbir tot el volum de residus existent.
Davant aquest escenari, les entitats reclamen un acord entre administracions, empresa i societat civil per trobar alternatives que permetin accelerar la restauració ambiental de la zona i donar compliment a la sentència.