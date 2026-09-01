La Diada de l'11 de setembre reivindica l’esperit unitari de Sant Boi
- La Generalitat commemora els 50 anys de la Diada de 1976 amb actes a Sant Boi, Barcelona i Extremadura per reivindicar la integració i la pluralitat
- El cartell de la Diada d'enguany, signat pel creador visual Javier Jaén, presenta centenars d'impremtes dactilars "tenyides de la sang de Guifré el Pilós"
La Generalitat de Catalunya centrarà la Diada 2026 en la commemoració dels 50 anys de la primera celebració de l’Onze de Setembre després de la mort de Franco. L’objectiu és recuperar la força, la mobilització ciutadana i l’esperit unitari que va simbolitzar la multitudinària manifestació de Sant Boi de Llobregat l’any 1976.
La portaveu del Govern, Sílvia Paneque, ha destacat la capacitat d’unir una societat diversa després de la dictadura. Segons ha explicat, el missatge d’enguany vol posar en valor la unitat en la diversitat de la ciutadania catalana i recuperar aquell esperit de consens que va marcar la transició democràtica.
“🟡🔴🟡🔴🟡🔴🟡🔴🟡 Diada de l'11 de setembre.— RTVE Notícies (@rtvenoticies) September 1, 2026
🔸La unitat en la diversat, eix central.
🔸Es destacaran les figures d'Antoni Gaudí i Josep Irla.
🔸Part dels actes se celebraran a Extremadura. pic.twitter.com/na1BKcMAIh“
El cartell de Javier Jaén
El cartell oficial, obra del creador visual Javier Jaén, representa l’origen simbòlic de la senyera a partir de centenars d’empremtes dactilars. La proposta s’inspira en la llegenda de Guifré el Pilós, amb les empremtes tenyides de vermell evocant els dits impregnats de sang. L’autor defensa que la imatge simbolitza una construcció col·lectiva de la identitat catalana.
Illa porta la commemoració a Extremadura
Per primera vegada, la celebració institucional de la Diada s’estendrà també a Extremadura els dies 15 i 16 de setembre. El president Salvador Illa participarà en aquests actes per destacar els lligams entre ambdós territoris, especialment arran dels moviments migratoris dels anys seixanta i setanta. El Govern considera que aquesta experiència exemplifica la capacitat d’integració de la societat catalana.
“🎭 El @teatrenacional tornarà a ser l'escenari de l'acte central de la Diada.— RTVE Notícies (@rtvenoticies) September 1, 2026
🟡🔴 La unitat d'acció serà el tema central de l'11-S. pic.twitter.com/I8IOaXZKiq“
Música i cultura al TNC
L’acte central de l’Onze de Setembre tornarà a celebrar-se al Teatre Nacional de Catalunya (TNC). La commemoració combinarà memòria històrica, arts escèniques i música amb la participació d’artistes com Joan Dausà, Sopa de Cabra, Lorena Nogal, Andrea Motis i Xarim Aresté, entre d’altres. Abans, el 9 de setembre, Salvador Illa encapçalarà a Sant Boi l’acte dedicat al 50è aniversari de la Diada de 1976.