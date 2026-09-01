Els treballadors de les biblioteques de Barcelona continuen la vaga per exigir millores laborals
La plantilla de les Biblioteques de Barcelona es manifesta davant l'immobilisme de l'Ajuntament i la pèrdua de drets laborals i sindicals. Els treballadors demanen mesures per millorar la conciliació laboral i unes retribucions equiparables a les de la resta del personal municipal. Així mateix, es queixen de sentir-se abandonats davant episodis de violència verbal i física a les biblioteques.
Aquesta acció s'emmarca dins de la vaga indefinida que la plantilla manté activa per denunciar la manca d'avenços per arribar a un acord per a l’adhesió al nou Acord de condicions de l’Ajuntament de Barcelona 2025-2028. El conflicte s'arrossega des de fa més de tres mesos.
“📢 Els treballadors de les biblioteques de Barcelona tornen al carrer— RTVE Notícies (@rtvenoticies) September 1, 2026
👉 Reclamen millores salarials i laborals, mentre que el consistori defensa que ha ofert una jornada de 35 hores i un augment del 8% del sou
➕ Info: https://t.co/iPVoji4gWF pic.twitter.com/wP5Cq4f5vc“
Què reclamen els treballadors?
Una de les principals reivindicacions dels treballadors és aconseguir una millor conciliació horària. Reclamen estructures horàries que no prolonguin les jornades d'11 hores o més. Calculen que, de mitjana, treballen 18 dies més a l'any que algú amb una setmana laboral de cinc dies. Recorden que és un sector molt feminitzat i que els horaris actuals són incompatibles amb la vida familiar.
Pel que fa als salaris, exigeixen un major reconeixement professional i retributiu. Reclamen un complement específic per a l'atenció directa al públic, que percep gran part de la plantilla de l'Ajuntament. A banda, també demanen una millora de la retribució del personal de cap de setmana.
Com a mesures de seguretat, sol·liciten un protocol específic i un registre d'incidències.
El tancament de les biblioteques, al centre de la protesta
Aquesta jornada de vaga té com a objectiu tancar les 41 biblioteques de la ciutat. Els sindicats Intersindical i CGT, majoritaris al comitè d'empresa del Consorci de Biblioteques de Barcelona, han convocat aquesta acció en un dels dies amb més afluència després de les vacances d'estiu.
Durant les primeres setmanes, el tancament va afectar fins al 90% dels equipaments. A partir del juny, els sindicats van decidir rebaixar la intensitat de les protestes, tot i que s'han continuat produint tancaments per manca de personal.
Nova mobilització arreu de Catalunya
Els sindicats denuncien que les negociacions estan encallades des del mes de juliol, ja que l'Ajuntament els ha retirat les hores d'assemblea i d'organització sindical. Una decisió que interpreten com una estratègia per pressionar la plantilla.
El comitè d'empresa del Consorci de Biblioteques de Barcelona també acusa l'entitat d'haver decidit deixar d'aplicar part de l'acord de condicions de treball vigent, concretament les millores socials, assistencials i sindicals.
Les queixes continuaran amb una assemblea general de treballadors prevista per al 14 de setembre. La reunió establirà els nous passos a seguir.
A més, el comitè d’empresa del Consorci de Biblioteques de Barcelona té prevista una nova mobilització el pròxim 18 de setembre, en cas que les posicions entre les parts continuïn allunyades. Aquesta protesta no serà només a Barcelona, sinó a tot Catalunya.
Quines són les propostes del Consorci de Biblioteques?
El Consorci de Biblioteques i l'Ajuntament de Barcelona asseguren que la negociació segueix oberta. Expliquen que han plantejat als sindicats una jornada laboral de 35 hores setmanals, amb un nou model horari. Aquest establiria torns de matí i tarda, i un dia a la setmana de jornada partida de vuit hores i mitja.
També, les retribucions millorarien un 8%, fins als 42.866 euros bruts anuals, integrant així el personal bibliotecari al conveni municipal. En aquesta millora salarial es tindrien en compte l'antiguitat i el treball en cap de setmana.