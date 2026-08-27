De Ceuta i Canàries al futur: la lluita dels menors migrants
- Mohammed va nedar cinc hores fins a Ceuta i Mustafa va sobreviure a una pastera on van morir 60 persones
- Ara les entitats alerten: cada dia que un menor passa al carrer, el seu futur es complica
Centenars de menors migrants continuen arribant a Ceuta i les Canàries buscant oportunitats que asseguren no trobar als seus països d'origen. És una realitat que ja han viscut molts altres joves en onades migratòries anteriors i que es repeteix aquests dies amb l'arribada d'uns 1.500 menors a la ciutat autònoma.
Cinc hores nedant fins a Ceuta
Un d'ells és Mohammed Souir, que va arribar a Espanya després de nedar durant cinc hores fins a Ceuta. "Llevaba el traje, aletas, un globo para poner el móvil y ya está", explica sobre el trajecte. Com molts altres joves, va emprendre el viatge amb l'esperança de construir un futur millor.
La història de Mustafa Baldé va començar a Guinea Bissau, d'on va marxar amb només 16 anys. Va arribar a Tenerife a bord d'una pastera en què van morir 60 persones. "Estaba luchando cada día para que pudiéramos comer, pero no llegaba", recorda sobre la situació econòmica que el va empènyer a marxar.
El risc de quedar desemparats
Després de passar per centres d'acollida, tant Mohammed com Mustafa van acabar vivint al carrer. Les entitats que treballen amb joves extutelats reclamen mesures urgents per evitar que els menors que arriben ara a Ceuta repeteixin aquest mateix itinerari. El president de FEPA, Ferran Rodríguez, reclama una resposta ràpida: "Espero que ràpid. Cada dia que els nens passen al carrer, el seu itinerari serà més complicat. I aquestes veus que diuen que són delinqüents, potser els transformarem en delinqüents si els seguim deixant al carrer".
La trajectòria dels dos joves va canviar quan van trobar una fundació que els va oferir habitatge, formació i una oportunitat laboral. Ara poden començar a mirar endavant. Mohammed resumeix així la seva aspiració: "No queremos ser más ricos ni nada. Solo una persona normal hasta que morimos y ya está".