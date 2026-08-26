Junts reactiva el traspàs d'immigració a la Generalitat
- Els de Puigdemont registren de nou al Congrés la llei per delegar competències d’immigració a la Generalitat amb un preàmbul retallat per evitar vetos
Junts per Catalunya ha tornat a registrar al Congrés la seva proposició de llei per a la delegació de competències en immigració a la Generalitat de Catalunya.
Segons ha explicat en declaracions a Catalunya Ràdio la portaveu al Congrés, Míriam Nogueras, el text és pràcticament idèntic al presentat fa un any amb el suport del PSOE.
Canvi clau: un preàmbul més tècnic
La principal novetat és la modificació del preàmbul, que ha estat reduït i reformulat amb una redacció més tècnica.
El canvi busca evitar les crítiques que van portar Podem a rebutjar la iniciativa anterior, després de qualificar de “racista” la referència a la immigració com un risc per a la cohesió social.
En aquesta ocasió, Junts ha registrat la proposta en solitari, sense la signatura del PSOE. Tot i això, Nogueras sosté que els socialistes coneixen el contingut del text i considera que el traspàs de competències continua sent un compromís polític pendent.
Competències en immigració i expulsions
La proposta planteja que la Generalitat assumeixi funcions destacades en matèria d’immigració, incloent-hi la gestió de devolucions d’estrangers amb prohibició d’entrada, la tramitació d’autoritzacions de residència i estada de llarga durada, l’expedició del NIE i la gestió dels CIE a Catalunya.
També preveu atribucions sancionadores i un paper rellevant en els procediments d’expulsió.
Paper dels Mossos i crisi migratòria
El text estableix que els Mossos d’Esquadra col·laborin amb la Policia Nacional i la Guàrdia Civil en el control fronterer i la seguretat de ports i aeroports. A més, contempla la incorporació de 1.800 nous agents.
La iniciativa arriba enmig del debat sobre la crisi migratòria a Ceuta, un context en què Junts rebutja que Catalunya assumeixi part dels menors migrants arribats recentment a la ciutat autònoma.