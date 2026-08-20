L'Ajuntament Barcelona rebutja la protesta ultra de Save Europe Act
- Laia Bonet adverteix que la manifestació convocada per dissabte són incompatibles amb els valors de convivència i democràcia
- La tinenta d’alcaldia recorda que les competències per prohibir una manifestació són de la Generalitat
L'Ajuntament de Barcelona deixa clara la seva oposició a la manifestació convocada aquest dissabte pel moviment Save Europe Act, una iniciativa que defensa el retorn forços de determinats col·lectius immigrants i qüestiona les polítiques migratòries de la Unió Europea.
La primera tinenta d'alcaldia, Laia Bonet, ha assegurat que aquesta protesta "no és benvinguda" a la ciutat.
“🏛️ L’Ajuntament de Barcelona marca distàncies amb la convocatòria de Save Europe Act d'aquest dissabte.— RTVE Notícies (@rtvenoticies) August 20, 2026
Laia Bonet defensa que les idees associades al moviment són incompatibles amb els valors de convivència i democràcia. pic.twitter.com/rENdDMcwkv“
Crítiques al discurs del moviment
Segons Bonet, els plantejaments que defensa Save Europe Act incorporen idees "racistes, xenòfobes i contràries a la democràcia i la convivència". La responsable municipal ha remarcat que la diversitat forma part de l'essència de Barcelona i que la ciutat s'ha construït al llarg dels anys amb l'aportació de persones procedents de diferents indrets del món.
Malgrat aquest posicionament polític, l'Ajuntament recorda que el dret de manifestació és un dret fonamental subjecte a comunicació prèvia i no a autorització administrativa. Bonet ha subratllat que qualsevol decisió sobre una possible modificació del recorregut o una eventual prohibició correspon a la Generalitat de Catalunya.
Seguretat i seguiment policial
La primera tinenta d'alcaldia ha explicat que els Mossos d'Esquadra i la Generalitat segueixen de prop la convocatòria i en valoraran els riscos. També ha recordat que la prohibició d'una manifestació és una mesura excepcional que només s'aplica quan existeixen indicis acreditats de perill per a les persones o els béns.
Paral·lelament, diversos col·lectius antifeixistes han convocat una contramanifestació a la plaça de Sant Jaume a les sis de la tarda, una hora abans de l'acte impulsat pels promotors de Save Europe Act. L'Ajuntament assegura que treballa coordinadament amb els cossos de seguretat per garantir el desenvolupament de la jornada en condicions de seguretat.