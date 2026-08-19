Sant Magí reparteix èxits i fites històriques
- Els Xiquets de Tarragona completen el 4 de 9 amb folre i es queden a les portes del 3 de 9, en una actuació que confirma els seus avanços aquesta temporada
- La calor intensa marca el desenvolupament de la diada a la plaça de les Cols, amb una màxima de 33,2 graus i una humitat del 60,9% que condicionen castellers i públic
La diada de Sant Magí ha deixat una de les jornades castelleres més completes dels darrers anys a Tarragona. La Jove de Tarragona ha brillat amb dues construccions de gamma extra, mentre que els Xiquets del Serrallo i Sant Pere i Sant Pau han rubricat les millors actuacions del seu historial.
Les quatre colles de la ciutat han assolit bona part de les fites que s'havien marcat en una actuació exigent, condicionada per una intensa calor que ha superat els 33 graus i una elevada humitat a la plaça de les Cols.
La Jove marca el ritme amb dues construccions de gamma extra
La colla lila ha estat la gran referència de la jornada. Els del Cós del Bou han obert plaça amb un solvent 2 de 9 amb folre i manilles i, després d'un intent desmuntat de 5 de 9 amb folre per falta de mides, han aconseguit completar-lo en la repetició.
La seva actuació s'ha completat amb el 3 de 9 amb folre i l'espadat de 6, un registre que representa fins ara la millor exhibició de la temporada per als tarragonins.
Els Xiquets completen el 4 de 9 i es queden a les portes del tres
Els Xiquets de Tarragona també han deixat bones sensacions a la plaça. Han estrenat el seu repertori amb un 7 de 8 ben resolt i han continuat amb un treballat 4 de 9 amb folre.
A la tercera ronda han intentat el 3 de 9 amb folre, una estructura que s'ha mostrat inestable des dels pisos superiors i que finalment han decidit desmuntar. La colla ha tancat l'actuació descarregant el 3 de 8.
Sant Pere i Sant Pau viu la millor diada de la seva trajectòria
La colla verda ha tornat a demostrar el gran moment de forma que travessa. Els del barri cooperativista han completat amb solvència el 5 de 8 i han repetit una de les seves grans apostes, el 4 de 8 amb pilar, després de l'èxit assolit el cap de setmana anterior.
La cirereta ha arribat amb un impecable 3 de 8, que ha desfermat l'ambició de la colla i ha confirmat la millor actuació de la seva història.
El Serrallo tanca un cercle tres dècades després
Els Xiquets del Serrallo també han protagonitzat una de les imatges del dia. Els del barri mariner han descarregat el 4 de 8, una construcció especial que els permet completar amb èxit, trenta anys després, un repte que havia quedat pendent a la mateixa plaça.
L'actuació ha continuat amb el 3 de 8 i s'ha completat amb el 2 de 7. Un triplet que ha provocat l'eufòria entre els serrallencs i que suposa la millor diada mai registrada per la colla.
La calor, l'altra protagonista de Sant Magí
Més enllà dels castells, les altes temperatures han marcat el desenvolupament de la jornada. Amb més de tres hores de durada, l'actuació ha anat perdent públic a mesura que avançava el migdia, mentre aficionats i castellers combatien la xafogor amb ventalls, aigua i gel.
Segons les dades recollides en el marc de l'estudi de la Càtedra per l'Estudi del Fet Casteller de la URV, la temperatura màxima registrada a la plaça de les Cols ha estat de 33,2 graus a les 13.40 hores, amb una humitat del 60,9%, unes condicions exigents que han afegit dificultat a una diada ja de per si intensa.