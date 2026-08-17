Lleida reforçarà la vigilància per evitar noves baralles multitudinàries
- Els incidents del cap de setmana al Parc de les vies van deixar un detingut i cinc ferits
- L'alcalde assegura que un grup de menors de diverses nacionalistats està atacant membres de la comunitat paquistanesa i hindú
El govern municipal de Lleida reforçarà la vigilància a la zona del parc sobre les vies, així com els barris de Balàfia, Pardinyes i el Clot per evitar que es repeteixin episodis de violència com els viscuts aquest cap de setmana.
Els altercats multitudinaris s'han saldat amb un detingut i cinc persones ferides de diversa consideració, uns fets que han generat preocupació entre els veïns i les institucions.
L'alcalde de la ciutat, Fèlix Larrosa, ha explicat que les disputes les han protagonitzat un grup nombrós de joves, sobretot menors d'entre 14 i 17 anys de diferents procedències i amb antecedents, contra comerciants d'origen pakistanès i hindús.
“🚔 Lleida intensificarà la vigilància i la coordinació entre cossos policials després dels aldarulls del cap de setmana.— RTVE Notícies (@rtvenoticies) August 17, 2026
Els identificats són menors de 14 als 17 anys amb antecedents | @RTVECatalunya pic.twitter.com/E3AQD42PRE“
Reunió urgent amb policia i entitats veïnals
Les mesures es van acordar en una reunió celebrada entre l'alcalde, diversos regidors de l'equip de govern, comandaments de la Guàrdia Urbana de Lleida, representants dels Mossos d'Esquadra i membres de diferents associacions veïnals. La trobada va servir per analitzar les circumstàncies dels incidents i estudiar possibles actuacions per prevenir nous altercats.
Durant la reunió també es va posar sobre la taula la necessitat de reforçar els mecanismes de mediació i detecció precoç de conflictes, així com millorar la comunicació entre administracions, cossos policials i entitats socials dels barris.
Larrosa demana no criminalitzar col·lectius
Després de la trobada, l'alcalde Fèlix Larrosa va fer una crida a la responsabilitat i va demanar que no es criminalitzi cap col·lectiu de la ciutat. Les primeres informacions apuntaven que els incidents haurien començat arran d'un enfrontament entre joves d'origen pakistanès i marroquí, una circumstància que va generar nombrosos comentaris i especulacions. Un extrèm que l'alcalde ha negat i ha apuntat que es tracta de diverses nacionalitats, i no d'una comunitat contra una altra.
L'alcalde va insistir que els fets han de ser investigats i abordats des de la perspectiva de la seguretat i la convivència, evitant atribuir responsabilitats col·lectives o alimentar discursos que puguin incrementar la tensió social entre comunitats que conviuen diàriament a la ciutat.
Preocupació entre els veïns
Els representants de les associacions de veïns van expressar la seva inquietud per les imatges de violència registrades durant el cap de setmana. Segons van traslladar als responsables municipals, el principal objectiu és evitar que situacions similars es repeteixin i preservar la tranquil·litat als barris afectats.
Les entitats veïnals van reclamar una major presència policial en els punts més sensibles, així com mesures preventives que contribueixin a reduir la conflictivitat i reforçar la percepció de seguretat entre la ciutadania.